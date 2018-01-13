Những con giáp nữ có số làm giàu, trở thành doanh nhân thành đạt trong năm 2018

Tâm linh - Tử vi 13/01/2018 06:30

Dưới đây là những con giáp nữ đón nhiều tài lộc, công thành danh toại và nắm mọi quyền hành trong tay, trở thành doanh nhân thành đạt nhất trong năm 2018.

Tuổi Tỵ

Có thể nói vận mệnh của người tuổi Tỵ cực kỳ tốt. Ngay từ khi sinh ra, bạn đã được quý nhân nâng bước, không bao giờ lâm vào tình cảnh thiếu thốn tiền bạc. Tiền tiêu xài cứ vơi lại đầy, tận hưởng trọn vẹn những thú vui trong cuộc sống. Đặc biệt, tuổi Tỵ có tài xoay chuyển tình thế khó khăn trong chớp mắt. Phụ nữ tuổi Tỵ vốn có tính cách rất mạnh mẽ, không bao giờ nhụt chí và chùn chân trước khó khăn. Cũng nhờ vậy mà bạn đạt được nhiều thành tựu đáng nể trong sự nghiệp.

Tuổi Dần

Năm nay, bạn không phải lo lắng quá nhiều về tài chính hay sự nghiệp. Bạn được quý nhân giúp đỡ nên sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, có nguồn thu nhập vô cùng dồi dào. Vận mệnh của nữ tuổi Dần rất rộng mở, tiền đồ xán lạn, cuộc sống không bao giờ lâm vào cảnh túng thiếu. Càng về già, cuộc sống của bạn sẽ vô cùng vinh hoa, phú quý, tiền bạc tiêu xài mỏi tay.

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Tuổi Dần sẽ trở thành nữ doanh nhân thành đạt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Vận mệnh của tuổi Thân vô cùng thuận lợi, hanh thông. Bạn có nhiều cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp, nên biết nắm bắt thời cơ để mưu sự việc lớn, thành công sẽ tìm đến bất cứ lúc nào. Những người tuổi Thân vốn rất thông minh và tinh tường mọi thứ. Nhờ tính cách đó mà bạn được nhiều người xem trọng, làm việc gì cũng giỏi giang, suôn sẻ. Cuộc sống càng về già của người phụ nữ tuổi Thân sẽ càng sung sướng, an nhàn và có nguồn thu nhập tiêu xài không hết.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý vốn rất thông minh, tháo vát, có tài nhìn xa trông rộng và không bao giờ bỏ cuộc giữa chừng. Bạn rất thích đương đầu và giải quyết những khó khăn. Cũng vì vậy mà sự nghiệp của bạn có những bước ngoặt đáng nể. Năm nay là thời điểm thuận lợi để bạn thực hiện những dự định riêng của mình, đảm bảo sẽ thành công rực rỡ. Tuy nhiên, bạn cũng phải biết quan tâm đến sức khỏe của mình, đừng ôm đồm quá nhiều thứ, kẻo lại đổ bệnh.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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