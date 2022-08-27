Những con giáp “mã đáo thành công” sau cuối năm nay, trở thành người có địa vị xã hội, có nhà cao cửa rộng, xe sang xế đẹp, cuộc sống ngập nhung lụa

Tâm linh - Tử vi 27/08/2022 12:12

Cuối năm là thời điểm vàng để 3 con giáp sau chào đón tin hỷ, không những là người thành đạt, tổ ấm êm đẹp, ngoài xã hội cũng có chỗ đứng vững chãi.

Tuổi Mão

Những con giáp “mã đáo thành công” sau cuối năm nay, trở thành người có địa vị xã hội, có nhà cao cửa rộng, xe sang xế đẹp, cuộc sống ngập nhung lụa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Bước sang những ngày cuối năm 2022, tuổi Mão dần cải thiện tình hình ảm đạm trước đây, làm việc tích cực chủ động hơn, kinh doanh từng bước phát triển, tâm tư tình cảm đều tốt đẹp.

Công việc cần nhiều đến tính tập thể, động não suy nghĩ nhiều. Bởi trong họa có phúc nên có cơ hội thăng quan tiến chức, có của cải dư thừa nhưng chưa thích hợp để đầu tư.

Thời gian này có khá nhiều người thổ lộ tình cảm với bạn nên cần cẩn trọng khi đưa ra chọn lựa. Sức khỏe tốt, những bạn nữ còn độc thân không nên ra ngoài quá khuya đề phòng hiểm họa xảy ra cho chính mình.

Tuổi Ngọ

Những con giáp “mã đáo thành công” sau cuối năm nay, trở thành người có địa vị xã hội, có nhà cao cửa rộng, xe sang xế đẹp, cuộc sống ngập nhung lụa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Xem tử vi 12 con giáp năm 2022, người tuổi Ngọ trong năm nay đón nhiều may mắn. Tuy không tránh được những lúc vận trình không như ý, nhưng chắc chắn là cuối năm này mọi sự sẽ hoàn toàn đổi khác.

Tử vi cuối năm 2022 cho thấy bản mệnh giành được thành công tới tấp, tin vui nhiều không đếm xuể. Đó là nhờ tuổi Ngọ biết tự mình tạo ra cơ hội, chủ động tìm kiếm cơ hội chứ không thụ động chờ đợi.

Mà cũng nhờ thiên thời địa lợi nhân hòa, tuổi Ngọ lại được quý nhân nâng bước nên vận trình sáng rỡ, danh lợi song toàn. Chẳng những túi tiền rủng rỉnh hơn, chi tiêu thoải mái hơn mà những ước vọng trong sự nghiệp của con giáp này cũng đang từng ngày từng ngày trở thành sự thật, bản mệnh bước những bước thật dài để tiến đến mục tiêu của mình.

Tuổi Sửu

Những con giáp “mã đáo thành công” sau cuối năm nay, trở thành người có địa vị xã hội, có nhà cao cửa rộng, xe sang xế đẹp, cuộc sống ngập nhung lụa - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Người tuổi Sửu luôn giữ được bình tĩnh để làm chủ mọi tình huống, nhờ vậy, công việc vẫn có những bước tiến triển nhất định, có thu hoạch xứng đáng. Con giáp này luôn biết mình cần phải làm gì để đạt được những mục tiêu muốn có. Lý trí dẫn đường, lại thêm sự nỗ lực hết mình của bản mệnh thì cuối cùng, bạn sẽ đạt được kết quả như ý.

Trong gia đình, vợ chồng con cái không xảy ra mâu thuẫn nào quá gay gắt, có chăng chỉ là chút xung đột nhẹ rồi cũng được giải quyết nhanh chóng. Các cặp yêu xa vẫn có thể dẫn tới hôn nhân hạnh phúc, miễn là cả 2 cùng cố gắng.

Vận đào hoa của người độc thân vẫn có chút khởi sắc, bạn cần mở lòng hơn với mọi người xung quanh, đừng quá lý trí và vội cân nhắc thiệt hơn.

Bản mệnh cũng cần chú trọng tới các mối quan hệ xã giao, chủ động kết bạn, một mặt trợ lực cho công việc thuận lợi, mặt khác tăng cơ hội phát triển tình cảm lứa đôi, nhanh chóng tìm được nửa kia phù hợp.

 

 

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

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