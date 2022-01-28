Người sinh tháng Âm lịch này không ngại khó khăn, kiên định mục tiêu, ắt thành nghiệp lớn, tiền tài đang đón chờ

Nhờ vậy, nhiều người xung quanh thích kết bạn với họ, cùng nhau nỗ lực vì mục tiêu trong công việc và học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Người sinh tháng âm lịch này chắc chắn sẽ leo lên đỉnh cao trong sự nghiệp.

Những người sinh tháng 2 và 5 âm lịch luôn có thể hoàn thành xuất sắc công việc được giao. Sau khi vượt qua khó khăn, họ sẽ nhận thấy mình có nhiều cơ hội mới nên không bao giờ cẩu thả trong công việc. Người sinh tháng âm lịch này luôn sảng khoái và đặc biệt ngay thẳng. Khi gặp vấn đề, họ luôn là người đầu tiên đưa ra những giải pháp mới, đồng thời tạo cho người khác cảm giác tin tưởng.

Người sinh vào tháng 6 và 9 âm lịch luôn chủ động vượt qua khó khăn. Dưới áp lực họ vẫn giữ được trạng thái tích cực. Họ biết mình có năng lực rất tốt trong lĩnh vực mà mình đang đảm nhiệm và cũng có lúc bộc lộ mũi nhọn để người khác ghi nhận.

Người sinh vào 2 tháng âm lịch này dám nghĩ, dám làm. Vì vậy, họ sẽ không bao giờ từ bỏ ước mơ của mình chỉ vì một số trở ngại nhỏ trước mắt.

Dù họ có đạt đến đỉnh cao nào trong cuộc sống thì họ cũng sẽ không hối hận về quyết định và hành động của mình. Người sinh tháng âm lịch này có mục tiêu phát triển lâu dài ở nơi làm việc. Họ không chỉ làm tốt công việc hiện tại mà còn hoạch định tương lai phát triển ổn định và nhanh chóng.

Người sinh vào tháng 10 và tháng 12 âm lịch

Người sinh tháng 10 và 12 âm lịch sau khi trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, họ trở nên khéo léo hơn trong cách cư xử với người khác.

Khi phải đối mặt với những khó khăn, họ cũng đủ bản lĩnh để dễ dàng giải quyết. Tuy nhiên, có nhiều lúc họ làm việc quá cẩn thận, chắc chắn, điều này ảnh hưởng đến tiến độ công việc nên chưa được đánh giá cao.

Người sinh tháng Âm lịch này sẽ không từ bỏ cơ hội mà tuần tự từng bước tiến lên, chậm mà chắc, khám phá thêm năng lực của mình trong công việc. Đến giờ khắc mấu chốt họ cũng mạnh dạn tìm tòi và đối mớt, bứt phá mạnh mẽ trong công việc và hoạch định tương lai cho chính mình.

Cách làm việc của họ cũng khiến người sinh tháng Âm lịch này nhiều lúc gặp phải rắc rối nhưng sau khi giải quyết suôn sẻ, sự nghiệp của họ sẽ thăng tiến như diều gặp gió.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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