Cuộc đời Sửu phải chịu khá nhiều vất vả, gian truân mới có thể chạm tay vào thành công. Cần cù, chịu thương chịu khó là thế nhưng do thuở thiếu thời không gặp may nên con giáp này làm đâu thua lỗ đó, thậm chí phải gánh trên vai món nợ lớn. Tuy nhiên, chỉ cần vượt qua ngưỡng 30 số phận của Sửu sẽ rực rỡ không ngờ.

Tử vi dự báo ngày mai, thứ Hai đầu tuần (16/1/2023), tài vận vượng phát, sự nghiệp thăng hoa giúp con giáp này an nhàn hưởng lộc, đếm tiền sái tay. Từ 35 tuổi trở đi, tuổi Sửu có cuộc sống ung dung tự tại, hạnh phúc an yên chính là những gì Sửu nắm chắc cho đời mình.

Tuất chân thành, thật thà và luộn rất tốt bụng, họ sẵn sàng giúp đỡ người khác mà quên đi lợi ích của bản thân. Trong cuộc sống, những người này có tính tự lập cao, tuyệt đối không ỷ lại, dựa dẫm vào người khác tự mình tạo dựng nên thành công riêng.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày mai, thứ Hai đầu tuần (16/1/2023), những người tuổi Tuất hãy nắm bắt cơ hội làm giàu ngay trước mắt bởi đấy chính là phúc phần trời cho. Trong thời gian này, Tuất chỉ cần chí thú làm ăn, cẩn trọng trong chuyện tiền bạc thì con giáp may mắn này sẽ có tiền ập xuống đầu, trở thành đại gia nức tiếng.

Tuổi Tý

Tý là người thông minh, nhanh nhẹn và cực nhạy bén với chuyện tiền bạc. Vậy nên, dù làm công ăn lương hay làm chủ thì Tý cũng có bạc tiền phủ phê, nhà xe có sẵn khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ.

Tử vi ngày 16/1/2023, nhờ có sao Hồng Loan chiếu mệnh nên Tý sẽ song hỷ lâm môn, làm ăn suôn sẻ. Chẳng những làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật con giáp giàu có này còn bước chân ra cửa là tiền ập xuống đầu, thức trắng đêm để đếm cũng không xuể.

Ảnh minh họa: Internet

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