Ngày mai Tam Nương (16/6): Con giáp nên cẩn trọng kẻo rước họa vào thân, một số điều kiêng kỵ để hạn chế tổn thất

Tâm linh - Tử vi 15/06/2023 09:34

Ngày mai, tử vi 12 con giáp cho thấy 3 con giáp này có nhiều biến động.

Tử vi tuổi Tý

Tử vi 12 con giáp cho thấy Thương Quan khiến người tuổi Tý có thể phải hụt hẫng vì những gì đang diễn ra không được như mong đợi. Bạn nên chú ý đến sự khác biệt giữa thực tế và lý tưởng, từ đó điều chỉnh cảm xúc cá nhân.

Ngày mai Tam Nương (16/6): Con giáp nên cẩn trọng kẻo rước họa vào thân, một số điều kiêng kỵ để hạn chế tổn thất - Ảnh 1
Bạn nên chú ý đến sự khác biệt giữa thực tế và lý tưởng, từ đó điều chỉnh cảm xúc cá nhân -  Ảnh minh họa: Internet

Ngày mai Tam nương sát. Ngày này theo quan niệm dân gian đó là ngày xấu, kỵ khai trương, xuất hành, cưới hỏi, sửa chữa hay cất nhà. Bản mệnh lưu ý để tránh thực hiện những việc trên trong ngày này.

Thủy khí vượng cũng là lúc bản mệnh nên chậm rãi từ tốn hơn với các kế hoạch liên quan đến sức khỏe, đừng nên làm việc gì quá sức bao gồm cả việc tập luyện cho mục đích cải thiện thể lực. Bạn ưu tiên bài tập đơn giản nhưng vẫn hiệu quả sẽ tốt hơn là cố gắng thể hiện.

Tử vi tuổi Thân 

Tử vi qua của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân có nhiều ý tưởng sáng tạo, làm việc cẩn thận kẻ xấu. 

Công việc: Hôm qua,  người tuổi Thân tận dụng sự thông  minh, làm ra nhiều sản phẩm sáng tạo.

Tình cảm: Trong tình yêu, bạn chưa tìm ra hướng giải quyết phù hợp giữa bạn và đối phương, những tranh cãi thường xảy ra giữa hai người.

Ngày mai Tam Nương (16/6): Con giáp nên cẩn trọng kẻo rước họa vào thân, một số điều kiêng kỵ để hạn chế tổn thất - Ảnh 2
Nguồn thu nhập dần ổn định, bạn đã học được cách tiết kiệm - Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc: Nguồn thu nhập dần ổn định, bạn đã học được cách tiết kiệm.

Sức khoẻ: Giấc ngủ rất quan trọng, hãy cố gắng dành thời gian nghỉ ngơi.

Tử vi tuổi Tỵ

Tử vi dự đoán, vận trình công việc của tuổi Tỵ trong ngày mai diễn ra tương đối thuận lợi. May mắn xuất hiện giúp cho người tuổi này nhận được nhiều nhiệm vụ quan trọng mà cấp trên giao phó. 

Ngày mai Tam Nương (16/6): Con giáp nên cẩn trọng kẻo rước họa vào thân, một số điều kiêng kỵ để hạn chế tổn thất - Ảnh 3
Vận trình tài lộc hanh thông ở thời điểm hiện tại - Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc: Vận trình tài lộc hanh thông ở thời điểm hiện tại. Con giáp này có thể yên tâm củng cố chất lượng cuộc sống nhờ có nguồn thu nhập vững vàng từ công việc chính lẫn các nghề tay trái khác nhau. 

Tình cảm: Vận trình tình cảm trên đà đi xuống. Bạn thường có xu hướng trút những nỗi bực dọc lên người bạn đời của mình. Và, điều này vô tình tạo cho đối phương cảm giác thiếu đi sự tôn trọng. 

***Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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