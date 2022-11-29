Ngày 1/12 cận kề: Tử vi dự đoán 3 con giáp quơ tay trái hốt bạc, quơ tay phải hốt vàng, giàu sang chạm đỉnh, sự nghiệp thăng tiến, hưởng lộc không ngớt

Tâm linh - Tử vi 29/11/2022 08:15

Thiên thời địa lợi nhân hòa, 3 con giáp tài lộc chạm đỉnh, dễ trở thành tỷ phú vào ngày này.

 

Tuổi Ngọ

Những người tuổi Ngọ thường tạo được ấn tượng tốt với người khác bởi sự năng động, nhiệt tình. Họ là những người yêu sự tự do, không thích bị bó buộc, đi đến đâu cũng được mọi người quý mến, có nhiều bạn bè. Cũng giống như những người khác, người tuổi Ngọ cũng có những khuyết điểm nhất định như nóng vội, thiếu kiên nhẫn song họ đang nỗ lực từng ngày để hoàn thiện mình hơn.

Ngày 1/12 cận kề: Tử vi dự đoán 3 con giáp quơ tay trái hốt bạc, quơ tay phải hốt vàng, giàu sang chạm đỉnh, sự nghiệp thăng tiến, hưởng lộc không ngớt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong ngày này, người tuổi này sẽ vượng quý nhân hơn, đi đâu làm gì cũng có quý nhân dõi theo, dẫn đường chỉ lối. Họ sẽ không còn nỗi lo cơm áo gạo tiền, thách thức nhanh chóng trở thành cơ hội. Người tuổi Ngọ cần tận dụng tốt cơ hội và học hỏi thêm những kỹ năng, kinh nghiệm quý báu cho sự phát triển sau này.

Tuổi Dần 

Người tuổi Dần có tính cách mạnh mẽ, kiên định và luôn tìm kiếm cơ hội tốt xung quanh để xây dựng cuộc sống viên mãn, sung túc. So với những con giáp khác, người tuổi Dần có nhiều tham vọng và họ luôn muốn có được cơ ngơi vững chắc ổn định, một sự nghiệp mà ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ.

Ngày 1/12 cận kề: Tử vi dự đoán 3 con giáp quơ tay trái hốt bạc, quơ tay phải hốt vàng, giàu sang chạm đỉnh, sự nghiệp thăng tiến, hưởng lộc không ngớt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong ngày này, những người tuổi Dần hãy chuẩn bị tinh thần vì mọi thứ cuối cùng cũng khổ tận cam lai, bao thử thách gian truân rồi cũng được giải quyết ổn thỏa. Từ giai đoạn này trở đi, những người tuổi Dần sẽ gặp được nhiều may mắn, sự nghiệp không những thăng hoa mà tài vận cũng dồi dào.

Tuổi Tuất

Vào ngày này có Chính Tài trợ lực, tuổi Tuất đi làm tự tin hơn hẳn. Bạn biết được rằng công sức mình bỏ ra sẽ được đền đáp nên sẽ cống hiến hết mình cho công việc. Nếu đang có ý định đi học ngoại ngữ, học thêm kỹ năng hoặc bằng cấp mới thì nên làm nhanh.

Ngày 1/12 cận kề: Tử vi dự đoán 3 con giáp quơ tay trái hốt bạc, quơ tay phải hốt vàng, giàu sang chạm đỉnh, sự nghiệp thăng tiến, hưởng lộc không ngớt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cát tinh mang lại cho con giáp này sự kiên trì, bền bỉ và mạnh mẽ hiếm có. Dù không quá hanh thông nhưng tuổi Tuất biết cách chống đỡ và động viên đồng nghiệp cùng cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

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