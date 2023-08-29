Ngân khố của 3 con giáp tăng lên chóng mặt trong 10 ngày đầu tháng 9/2023: Vạn sự lên hương, giàu sang tột đỉnh, làm sương sương mà thu về tiền tỷ

Tâm linh - Tử vi 29/08/2023 12:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây gánh vàng gánh bạc về nhà trong 10 ngày đầu tháng 9, làm ăn gặp thời gặp thế.

Tuổi Mão

Vận số 12 con giáp nhận thấy rằng, bản thân người tuổi Mão luôn có bản tính quyết đoán, mạnh mẽ, làm việc thực sự cầu thị và luôn muốn mọi việc được chu toàn. Họ cũng có nhiều mối quan hệ cá nhân hữu ích, giúp đỡ rất nhiều cho công việc và cuộc sống thường ngày.

 

Trong 10 ngày đầu tháng 9, dự đoán rằng, vận trình tài vận của người tuổi Mão sẽ rất thăng hoa và may mắn. Nhờ vượng vận quý nhân nên họ làm đâu thắng đó, nguồn vốn dồi dào, tài lộc liên miên. Nếu kinh tế cho phép, họ hoàn toàn có thể đầu tư vào những hạng mục/mặt hàng có nguồn vốn nhiều và “chơi lớn”. Khả năng thu hồi vốn của họ là khá cao và ổn định.

Ngân khố của 3 con giáp tăng lên chóng mặt trong 10 ngày đầu tháng 9/2023: Vạn sự lên hương, giàu sang tột đỉnh, làm sương sương mà thu về tiền tỷ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần có trí nhớ tốt, ham học hỏi, có khả năng nhìn xa, trông rộng. Mục tiêu phấn đấu của bạn trong suốt cuộc đời là tiền bạc, địa vị và quyền lực. Ngoài tài năng, bạn còn được biết đến với tinh thần dám nghĩ dám làm, không vì khó khăn, vất vả mà bỏ cuộc.

Trong 10 ngày đầu tháng 9, công việc của người tuổi Dần có bước chuyển biến rõ rệt. Sau những thành tựu ở những tháng gần đây, bạn được cấp trên tin tưởng, giao cho nhiều nhiệm vụ quan trọng. Hiệu suất công việc của bạn tăng lên đáng kể, kéo theo thu nhập cũng được cải thiện. 

Người tuổi Dần làm kinh doanh thì cần cẩn trọng trước mỗi quyết định, chớ để sai một ly đi một dặm. Bạn nên lắng nghe ý kiến của những người xung quanh thay vì cố chấp, cố làm theo ý mình. Tiền kiếm được nhiều nhưng con giáp này cũng cần chú ý quản lý chi tiêu, tránh tiêu pha quá đà. 

Ngân khố của 3 con giáp tăng lên chóng mặt trong 10 ngày đầu tháng 9/2023: Vạn sự lên hương, giàu sang tột đỉnh, làm sương sương mà thu về tiền tỷ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Dĩ hòa vi quý, chăm làm điều thiện và sống nghĩa tình nên Hợi được mọi người thương yêu hết mực, quý nhân ra sức chiều chuộng. Dù không trọng vật chất nhưng nhờ làm việc hết mình, phấn đấu miệt mài nên tiền cứ đổ vào túi Hợi nườm nượp.

Trong 10 ngày đầu tháng 9, bản mệnh được thần may mắn gọi tên nên đi đâu cũng được yêu mến, công việc suôn sẻ, thuận buồm xuôi gió. Tử vi dự báo, tài lộc của những người tuổi Hợi sẽ vô cùng vượng phát, tiền về tới tấp ở thời điểm này. Tuổi Hợi còn có thể gặp gỡ quý nhân, người này giúp đỡ bạn trong mọi mặt, dễ thu về lợi lộc. Nhìn chung, bạn sẽ có một năm no đủ, không lo thiếu hụt về tài chính.

Ngân khố của 3 con giáp tăng lên chóng mặt trong 10 ngày đầu tháng 9/2023: Vạn sự lên hương, giàu sang tột đỉnh, làm sương sương mà thu về tiền tỷ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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