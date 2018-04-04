Nàng giáp này được gia đình chồng yêu thương hết lòng, nói tiếng nào có ‘trọng lượng’ tiếng đó!

Tâm linh - Tử vi 04/04/2018 05:30

Dù là phụ nữ nhưng đây là những con giáp có tiếng nói trong gia đình chồng. Tuy nhiên, họ không hề đanh đá hay đáng sợ, ngược lại luôn đem đến phúc đức, hạnh phúc cho gia đình.

Tuổi Tuất

Sau khi kết hôn, phụ nữ tuổi Tuất luôn có tiếng nói nhất định trong gia đình. Họ có khả năng quản lý vun vén gia đình rất khéo. Dù thế, họ không hề cậy quyền mà gây ức chế, khó chịu cho mọi người.

Ngược lại, họ luôn rất chu đáo trong việc chăm lo cho gia đình, lại rất chung thủy với bạn đời. Họ xem gia đình chồng là người thân, hết lòng lo toan cho gia đình. Do đó, họ luôn được gia đình chồng vừa thương vừa nể, luôn có quyền đưa ra những quyết định quan trọng.

Nàng giáp này được gia đình chồng yêu thương hết lòng, nói tiếng nào có ‘trọng lượng’ tiếng đó! - Ảnh 1
Sau khi kết hôn, phụ nữ tuổi Tuất luôn có tiếng nói nhất định trong gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Phụ nữ tuổi Hợi trời sinh có số cực tốt. Khi còn độc thân, họ được cha mẹ đẻ yêu chiều hết mực. Nhưng họ không hề phụ thuộc, yếu đuối hay đỏng đảnh tiểu thư. Khi đã lấy chồng, con giáp này hết lòng với chồng con.

Người tuổi Hợi siêng năng, cần cù, không bao giờ than thở khi vất vả vì gia đình. Họ xem trọng không khí gia đình ấm cúng, luôn biết lo toan để gia đình ngày một sung túc. Vì vậy, con giáp này có vị trí cao trong gia đình, là người quyết định phần lớn những vấn đề quan trọng.

Nàng giáp này được gia đình chồng yêu thương hết lòng, nói tiếng nào có ‘trọng lượng’ tiếng đó! - Ảnh 2
Phụ nữ tuổi Hợi trời sinh có số cực tốt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Phụ nữ tuổi Ngọ rất độc lập, nhiệt tình, có phần cá tính nhưng hài hước, luôn giúp mọi người trong nhà vui vẻ. Con giáp này luôn ở bên giúp chồng lo toan gia đình, dạy dỗ con cái.

Dù có khả năng kiếm tiền và tài chính ổn định, họ cũng không quên nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, làm dâu trong gia đình chồng. Họ cố gắng sắp xếp thời gian để cân bằng công việc và cuộc sống gia đình. Do đó,  gia đình chồng rất yêu thương họ, cuộc sống trong gia đình cũng rất sung túc, hạnh phúc.

Nàng giáp này được gia đình chồng yêu thương hết lòng, nói tiếng nào có ‘trọng lượng’ tiếng đó! - Ảnh 3
Phụ nữ tuổi Ngọ rất độc lập, nhiệt tình, có phần cá tính nhưng hài hước, luôn giúp mọi người trong nhà vui vẻ - Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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