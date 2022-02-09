Năm mới 2022 trong nhà xuất hiện 3 dấu hiệu này điềm báo may mắn cả năm, gia chủ chuẩn bị đón hỷ tín, cả năm được thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 09/02/2022 05:42

Nếu trong nhà bạn xuất hiện 1 trong 3 dấu hiệu này chứng tỏ thần tài nâng đỡ, cả năm làm việc gì cũng thuận lợi.

1. Nhà có chim về làm tổ

Theo quan niệm dân gian của ông bà ta đời xưa thường nói rằng "đất lành chim đậu”. Chính vì vậy, nếu như một ngôi nhà nếu có chim về làm tổ hoặc tổ dơi thì đó là biểu hiện phong thủy tốt. Khi bạn được sinh sống trong những ngôi nhà như vậy, cuộc sống sẽ vô cùng hanh thông, thuận lợi đầu tư làm ăn gì cũng sẽ may mắn, thu về nhiều tài tiền bạc.

Năm mới 2022 trong nhà xuất hiện 3 dấu hiệu này điềm báo may mắn cả năm, gia chủ chuẩn bị đón hỷ tín, cả năm được thuận lợi - Ảnh 1

2. Không gian nhà cửa có ảnh sáng đầy đủ thoáng mát

Nếu bạn được sống trong ngôi nhà có nhiều ánh sáng, không khí lưu thông thoáng mát thì cuộc sống vô cùng viên mãn. Vợ chồng con cái tâm đầu ý hợp hạnh phúc trọn đời. Chính vì thế, bạn không nên trồng những cây quá lớn trước nhà, để cành lá che phủ hết ánh sáng trong nhà. Nếu có cây lớn bạn không muốn chặt đi thì nên tỉa bớt cành lá để chúng không che phủ quá nhiều ngôi nhà của bạn.

Ánh sáng là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu biểu hiện phong thủy ngôi nhà đó tốt. Một ngôi nhà nếu như có ánh sáng tốt là ngôi nhà có tất cả các phòng đều tràn đầy ánh sáng. Điều đó sẽ giúp cho gia chủ có sức khỏe tốt. Ngược lại, ngôi nhà u tối thì sẽ gây sức khỏe xấu, khiến cho bạn dễ đau ốm, mệt mỏi.

Năm mới 2022 trong nhà xuất hiện 3 dấu hiệu này điềm báo may mắn cả năm, gia chủ chuẩn bị đón hỷ tín, cả năm được thuận lợi - Ảnh 2 

3. Vật nuôi, cây cảnh trong nhà luôn sinh sôi

Nếu ngôi nhà bạn đang sống mà mọi thứ lúc nào cũng thuận lợi: Nuôi con vật nào con đó cũng lớn nhanh như thổi, rồi sinh con đẻ cái đầy đàn hay trồng cây gì cũng xanh tốt, ra hoa kết trái… thì chứng tỏ mảnh đất đó hoàn toàn hợp với tuổi và mệnh của gia đình bạn.

Ảnh minh họa: Internet

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Từ khóa:   Phong thủy và đời sống bí quyết phong thủy điềm báo tốt

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