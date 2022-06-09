'Mỡ dâng tận miệng' sau ngày mai (10/6/2022), những con giáp 'hốt rổ bạc núi vàng', tài khoản nảy số tưng bừng, đổi vận thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 09/06/2022 01:28

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây "hốt rổ bạc núi vàng", tài khoản nảy số tưng bừng, đổi vận thành đại gia sau ngày mai.

Tuổi Mão

Con giáp may mắn này sẽ hanh thông trong mọi việc, tài lộc dư dả, tiền tài vượng phát trong 10 ngày tới. Bạn cũng thích hợp tham gia vào quản lý tài chính và đầu tư, thu nhập nhờ thế mà không ngừng tăng cao. Đối với những người làm công ăn lương, bạn sẽ có thu nhập cao, lương thưởng hậu hĩnh, tiền gửi ngân hàng có lãi tăng đáng kể.

Ngũ hành tương sinh cho thấy khi bản mệnh đã biết nói những lời ngọt ngào hơn với một nửa của mình thì vận trình tình cảm cũng thay đổi theo chiều hướng tích cực. Vậy nên, con giáp này hãy cố gắng duy trì thói quen tốt này, đừng nghĩ gì nói nấy như trước đây kẻo làm tổn thương đến người ấy.

'Mỡ dâng tận miệng' sau ngày mai (10/6/2022), những con giáp 'hốt rổ bạc núi vàng', tài khoản nảy số tưng bừng, đổi vận thành đại gia - Ảnh 1
Người tuổi Mão sẽ hanh thông trong mọi việc, tài lộc dư dả, tiền tài vượng phát trong 10 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Trong 10 ngày tới, người tuổi Dần sẽ bước vào thời kỳ quan trọng, có khả năng vươn lên mạnh mẽ, thoát khỏi bế tắc và gặt hái nhiều thành tựu quan trọng trong thời gian tới. Đồng thời, bạn cũng sẽ tiến bộ hơn trong sự nghiệp, đạt được mức thu nhập cao hơn và có cuộc sống tốt hơn.

Về vận trình tình cảm, đối với người đang trong giai đoạn hẹn hò thì cần lưu ý dành thời gian nhiều hơn cho người ấy của mình. Tránh để áp lực công việc ảnh hưởng tới tình cảm đôi lứa. Hãy học cách lắng nghe và sẻ chia nhiều hơn. Người đang độc thân thì nên chủ động và cân nhắc kỹ lưỡng, tránh để cái tôi vốn có vô tình làm đánh mất đi hạnh phúc của chính mình.

'Mỡ dâng tận miệng' sau ngày mai (10/6/2022), những con giáp 'hốt rổ bạc núi vàng', tài khoản nảy số tưng bừng, đổi vận thành đại gia - Ảnh 2
Người tuổi Dần sẽ bước vào thời kỳ quan trọng, có khả năng vươn lên mạnh mẽ, thoát khỏi bế tắc và gặt hái nhiều thành tựu quan trọng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

10 ngày tới chính là thời điểm mà người tuổi Sửu như con diều no gió, bay cao trên con đường công danh sự nghiệp. Những năm tháng tuổi trẻ không ngừng phấn đấu, tích lũy kinh nghiệm, tuổi này từng bước khẳng định và nâng vị thế của mình, luôn được cấp trên đánh giá cao. Đồng thời, nhờ có quý nhân soi đường chỉ lối nên bản mệnh giải quyết được những khó khăn trước mắt rất tốt. Bản mệnh hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, không khuất phục trước bất kỳ chướng ngại vật nào.

Thời gian này, Tam Hội chỉ ra rằng bạn nên tập trung xây dựng mối quan hệ tốt với người thân, bạn bè, đồng nghiệp. Điều này không có nghĩa là bạn đồng ý hết với những ý kiến của họ, thay vào đó bạn nên biết lắng nghe và chỉ góp ý khi cần.

'Mỡ dâng tận miệng' sau ngày mai (10/6/2022), những con giáp 'hốt rổ bạc núi vàng', tài khoản nảy số tưng bừng, đổi vận thành đại gia - Ảnh 3
Người tuổi Sửu như con diều no gió, bay cao trên con đường công danh sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

Tử vi 6 ngày tới (9/6-15/6), thoát khỏi sự kìm kẹp của Hung tinh, những con giáp nghênh đón Thần Tài, phát lộc sung túc, giàu có thăng hoa, vạn sự như ý

Tử vi 6 ngày tới (9/6-15/6), thoát khỏi sự kìm kẹp của Hung tinh, những con giáp nghênh đón Thần Tài, phát lộc sung túc, giàu có thăng hoa, vạn sự như ý

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây nghênh đón Thần Tài, phát lộc sung túc, giàu có thăng hoa, vạn sự như ý trong 6 ngày tới.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 con giáp tử vi

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Dinh dưỡng 3 giờ 8 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 23 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 18 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 16 giờ 8 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 17 giờ 8 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 17 giờ 34 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 18 giờ 8 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 19 giờ 8 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 20 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10