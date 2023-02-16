May mắn bất ngờ ập đến, sự nghiệp phất lên vào 2h sáng Thứ 6 ngày 17/2: 3 con giáp nhận mệnh công thành danh toại, tài lộc bùng nổ, gặp dữ hóa lành, lộc lá bủa vây

Tâm linh - Tử vi 16/02/2023 10:00

Từ khung giờ này, những con giáp này có tài lộc hanh thông, sự nghiệp thuận lợi, vượng vận quý nhân. Họ đón nhân tài lộc nhân đôi, hưởng trọn phú quý, cuộc sống của họ cũng ngày càng khởi sắc.

 

Tuổi Tuất

Trời sinh những người tuổi Tuất có tính cách mạnh mẽ, kiên định và luôn chăm chỉ làm việc để tạo dựng cơ ngơi cho riêng mình. Bề ngoài tuổi Tuất khá lạnh lùng nhưng bên trong lại ấm áp, yêu thương gia đình và cực kỳ hiếu thảo.

May mắn bất ngờ ập đến, sự nghiệp phất lên vào 2h sáng Thứ 6 ngày 17/2: 3 con giáp nhận mệnh công thành danh toại, tài lộc bùng nổ, gặp dữ hóa lành, lộc lá bủa vây - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Từ khung giờ này, có nhiều chuyển biến đối với tuổi Tuất, tuy nhiên những tháng đầu năm mọi thứ vẫn chưa như ý, thậm chí có nhiều người còn phải đối mặt với khó khăn, trắc trở, không lối thoát. Thế nhưng, cuối tháng 4 âm lịch cũng là lúc tuổi Tuất khổ tận cam lai, mọi thứ đều đến lúc bước lên một tầm cao khác.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ có thể chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đón chờ cơ hội cực kì may mắn. Phương diện sự nghiệp của bản mệnh có những tiến triển tích cực. Thái độ chăm chỉ, cầu tiến của bạn gây ấn tượng tốt đẹp với mọi người xung quanh, lãnh đạo sẵn sàng giao cho bạn những trọng trách để tạo bước đà thăng tiến.

Phương diện tài lộc có nhiều tin vui vào khoảng thời gian cuối tuần. Bạn là người đi tiên phong nên luôn nắm bắt cơ hội sớm, thu được khoản lãi lời thuận lợi hơn nhiều so với người khác. Hãy tiếp tục tích cực rèn luyện và phấn đấu, bạn sẽ còn tiến xa hơn được nữa trong tương lai.

May mắn bất ngờ ập đến, sự nghiệp phất lên vào 2h sáng Thứ 6 ngày 17/2: 3 con giáp nhận mệnh công thành danh toại, tài lộc bùng nổ, gặp dữ hóa lành, lộc lá bủa vây - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, trên phương diện chi tiêu, bản mệnh nên mua sắm có chừng mực hơn. Cho dù túi tiền của bạn có đang rủng rỉnh đi chăng nữa cũng hạn chế mua bán chạy theo số đông, vì như vậy rất dễ rơi vào tình trạng hao tài tốn của.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi đầy tài năng, đức độ, nói ít, làm nhiều. Trong những lĩnh vực mà mình theo đuổi, người tuổi này đều thể hiện rõ năng lực, cái tâm, cái tầm của mình. Con giáp này cũng là bậc thầy về giao tiếp. Họ sống hòa đồng với người khác, khéo léo trong cách cư xử.

May mắn bất ngờ ập đến, sự nghiệp phất lên vào 2h sáng Thứ 6 ngày 17/2: 3 con giáp nhận mệnh công thành danh toại, tài lộc bùng nổ, gặp dữ hóa lành, lộc lá bủa vây - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Từ khung giờ này, con giáp tuổi Mùi gặp nhiều chuyện vui, tài lộc dồi dào. Con giáp này kiên trì, nỗ lực nên dần đạt được những thành tựu đáng nể. Cơ hội thăng tiến rộng mở với họ. Trong khi đó, những người chưa có công việc cũng sẽ tìm được công việc phù hợp với bản thân. Người làm kinh doanh thì tài lộc rủng rỉnh, tiền vào như nước.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

3 con giáp có tên trong sổ nhận Lộc của Bắc Đẩu vào đúng 0h khuya Thứ 6 ngày 17/2:  Gặp nhiều may mắn, vượng phát hanh thông, chuẩn bị gánh lộc về nhà

3 con giáp có tên trong sổ nhận Lộc của Bắc Đẩu vào đúng 0h khuya Thứ 6 ngày 17/2:  Gặp nhiều may mắn, vượng phát hanh thông, chuẩn bị gánh lộc về nhà

Từ khung giờ này, 3 con giáp dưới đây được nhận lộc của Thần Tài, bao nhiêu may mắn đều gom hết về nhà. Cuộc sống của họ cũng ngày càng khởi sắc, danh vọng mãi thênh thang, tài lộc trọn vẹn như ý, gia đình sung túc an nhàn.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi ngày 17/2 tử vi 12 con giáp ngày 17/2 tu vi ngay 17/2

TIN MỚI NHẤT

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 5 giờ 4 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 5 giờ 7 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 5 giờ 13 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 5 giờ 15 phút trước
Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 5 giờ 18 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 24 phút trước
Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 26 phút trước
NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đời sống 5 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay