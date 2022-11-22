Long môn vừa mở, 3 con giáp cá chép hóa rồng vào đúng 6h sáng Thứ 5 ngày 24/11: Gặp dữ hóa lành, phúc lộc trùng phùng, hốt hết tiền bạc thiên hạ, ngồi trên đỉnh cao vinh quang sáng chói

Tâm linh - Tử vi 22/11/2022 01:20

Đây là những con giáp được cho là sẽ gặp nhiều may mắn, thu được thành quả rực rỡ đúng 6h Thứ 5 ngày 24/11.

 

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu đa phần thường trầm tính, điềm đạm. Trong cuộc sống cũng như công việc, họ rất thực tế, có trách nhiệm. Tuy nhiên, nhược điểm của người tuổi này là họ sống khá an phận, không thích mạo hiểm. Chính sự an phận đã khiến con giáp này mất đi nhiều cơ hội trong công việc. Ưu điểm của con giáp tuổi Sửu là giỏi thích nghi với hoàn cảnh và có thể chịu đựng áp lực. Họ bình tĩnh đối mặt với khó khăn và luôn tin rằng chỉ cần không ngừng cố gắng thì họ sẽ sớm vượt qua thử thách.

Long môn vừa mở, 3 con giáp cá chép hóa rồng vào đúng 6h sáng Thứ 5 ngày 24/11: Gặp dữ hóa lành, phúc lộc trùng phùng, hốt hết tiền bạc thiên hạ, ngồi trên đỉnh cao vinh quang sáng chói - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo đúng 6h ngày 24/11, sau bao nhiêu cố gắng thì con giáp này cũng nhận được thành quả ngọt ngào. Trong việc kinh doanh, họ được quý nhân giúp đỡ về nguồn vốn, mối quan hệ. Họ làm ăn có doanh thu tháng sau cao hơn tháng trước. Không những thế, con giáp này còn có thêm cơ hội đầu tư sinh lời. Hãy cân nhắc kỹ trước khi quyết định đón nhận bất cứ cơ hội nào.

Tuổi Tuất

Bản mệnh luôn đầy ắp ý chí và tràn đầy sức sống, có những ý tưởng bứt phá, luôn đi trước thời đại. Năng lượng này có sức lan tỏa mạnh mẽ và tác động tích cực tới mọi người ở gần. Tinh thần lạc quan cùng thái độ làm việc độc lập, tự chủ, rất tự tin trong các quyết định của mình, tạo cảm giác tin tưởng đối với người khác, thậm chí mọi người còn sẵn sàng làm theo những chỉ dẫn của bạn.

Long môn vừa mở, 3 con giáp cá chép hóa rồng vào đúng 6h sáng Thứ 5 ngày 24/11: Gặp dữ hóa lành, phúc lộc trùng phùng, hốt hết tiền bạc thiên hạ, ngồi trên đỉnh cao vinh quang sáng chói - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bát Bạch bay về hướng Chính Bắc, người làm ăn kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản dễ có cơ hội phát tài, đạt được thành công khiến nhiều người ngưỡng mộ. Đây hoàn toàn không phải thành công sau một đêm mà đó là kết quả của nhiều năm qua.

Tuổi Mùi 

Theo tử vi, buổi sáng đúng 6h ngày 24/11, những người tuổi Mùi sẽ có nhiều cơ hội đến với mình. Bản thân con giáp này vốn là người rất biết cách tìm kiếm cơ hội nên đây là lúc họ sẽ nhanh chóng nắm bắt và tạo nên những bước tiến trong cuộc sống của mình.

Long môn vừa mở, 3 con giáp cá chép hóa rồng vào đúng 6h sáng Thứ 5 ngày 24/11: Gặp dữ hóa lành, phúc lộc trùng phùng, hốt hết tiền bạc thiên hạ, ngồi trên đỉnh cao vinh quang sáng chói - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, trong cả sự nghiệp, tài lộc và tình cảm, người tuổi này đều hứa hẹn hanh thông thuận lợi trong tuần mới. Tuổi Mùi sẽ không phải lo lắng điều gì, tương lai hứa hẹn mở ra bước ngoặt, sự nghiệp thăng tiến nhanh chóng. Nếu nắm bắt được cơ hội này và tận dụng sự giúp đỡ của quý nhân, người tuổi Mùi sẽ có cuộc sống tốt đẹp, giàu sang phú quý. Bản thân họ vốn là những người rất biết tu dưỡng mình, không ngừng nỗ lực hoàn thiện bản thân. 

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

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