Lộc phát từ ngày 13/5 đến ngày 16/5, Phúc Khí Căng Tràn, những con giáp sau 'thỉnh' tiền về túi, được lộc làm ăn, thu hái bộn tiền, nghề gì cũng phất

Tuổi Hợi

Con giáp may mắn này sẽ gặt hái được rất nhiều thành công, có thể vượt xa cả mong đợi của bản thân trong 4 ngày nữa. Trong công việc, bạn thường nỗ lực gấp nhiều lần so với những người khác, luôn cẩn thận, tỉ mỉ trong mọi việc. Sự chăm chỉ và những nỗ lực đóng góp của bạn trong công việc sẽ được lãnh đạo ghi nhận. Vậy nên, bạn cứ an tâm mà tận hưởng thành quả của mình.

Ngoài ra, bạn sẽ khám phá được ý nghĩa đích thực của tình yêu trong năm mới. Bạn có suy nghĩ tích cực về tình yêu, tình bạn và cần phải "xử lý" những mối quan hệ xấu, ảnh hưởng tiêu cực đến bản thân. Bạn hãy tìm hiểu những gì nửa kia mong muốn ở bạn, chớ nên chỉ nghĩ về những kỳ vọng của bạn đối với người yêu.