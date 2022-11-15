Liên tiếp 4 ngày tới (16,17,18,19/11/2022), nhà tiên tri mù đoán trúng phóc, 3 con giáp trúng số giải thưởng 1000 tỷ, may mắn triền miên, tài vận hanh thông, cuộc sống gia đình hạnh phúc ấm no

Tâm linh - Tử vi 15/11/2022 14:38

Tử vi 4 ngày tới cho biết,có đến 3 con giáp may mắn trúng số giải thưởng 1000 tỷ, tài lộc hanh thông, sự nghiệp một bước lên mây khi có quý nhân giúp đỡ.

Tuổi Tỵ

Trong khoảng thời gian cuối năm của 2022, người tuổi Tỵ có nhiều thăng tiến trong công việc, công danh tài lộc khá rộng mở. Tuy nhiên, để có được điều đó bản thân Tỵ phải biết nỗ lực phấn đấu trong mọi thứ, điều này có thể khó khăn những với con giáp này ''bỏ cuộc'' chưa bao giờ là từ có trong từ điển của họ. 

Tử vi dự đoán trong 4 ngày tới đây, con đường hậu vận của tuổi Tỵ có thể dễ dàng gặt hái thành công trên con đường sự nghiệp trong những ngày tới. Đó là thành quả hoàn toàn xứng đáng với công sức bạn đã bỏ ra trong suốt bấy lâu nay. Người làm công ăn lương được cấp trên tin tưởng, giao phó mọi việc chỉ cần làm tốt ăn có cơ hội thăng quan tiến chức. Người làm ăn kinh doanh, tài lộc nở rộ quý nhân chỉ đường dẫn lối giúp họ có được thành quả lớn, tiền về ngày một nhiều hơn. 

Tuy nhiên, Mộc vượng khuyên người tuổi Tỵ  dù có tinh thần làm việc hăng say đến mấy, Tỵ cũng nên chú ý đến sức khỏe của bản thân để tránh khỏi những căn bệnh nguy hiểm không đáng có. Hãy có chế độ làm việc và nghỉ ngơi khoa học, đừng nên bắt cơ thể làm việc mệt mỏi quá sức kẻo đổ bệnh.

con giap 1
Trong khoảng thời gian cuối năm của 2022, người tuổi Tỵ có nhiều thăng tiến trong công việc, công danh tài lộc khá rộng mở - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, trời sinh những người tuổi Tuất là mẫu con giáp sống ngay thẳng, thật thà và tốt bụng. Họ không bao giờ vì tiền tài, vật chất, địa vị mà đánh mất đi giá trị, phẩm chất của con người mình. Dù làm việc gì, tuổi Tuất cũng nghĩ cho lợi ích của cộng đồng, tập thể. Nhờ các đức tính tốt này, dù làm ở bất cứ đâu Tuất cũng được đồng nghiệp yêu quý, cấp trên nâng đỡ tận tình. 

Đặc biệt trong 4 ngày tới đây, con đường tương lai của Tuất gặp nhiều điềm lành, mọi phương diện đều phát triển vượt bậc. Nhờ Tam Hợp cục lại có vận quý nhân và nhiều cát tinh soi chiếu, công việc dù gặp khó nhưng có người giúp, ngoại giao tốt đẹp, có điềm báo thăng tiến mạnh về đường công danh. Những ai đang đầu tư bên ngoài cũng sẽ gặp nhiều may mắn khi được quý nhân giúp đỡ chỉ đường dẫn lối đến với thành công một cách nhanh nhất. Trong những ngày này, bản mệnh có khả năng trúng số rất cao, thậm chí là giải thưởng đặc biệt. 

Không chỉ vượng phát trong vấn đề công danh sự nghiệp, vận trình tình cảm của Tuất cũng thuận lợi không kém. Người độc thân mạnh dạn thể hiện mình trước người mình thích và may mắn được đón nhận. Những ai đã có gia đình, cuộc sống vợ chồng hòa thuận, con cái mạnh khỏe, hạnh phúc ấm no. 

con giap 2
Những ai đang đầu tư bên ngoài cũng sẽ gặp nhiều may mắn khi được quý nhân giúp đỡ chỉ đường dẫn lối đến với thành công một cách nhanh nhất. Trong những ngày này, bản mệnh có khả năng trúng số rất cao, thậm chí là giải thưởng đặc biệt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Trong tháng 11/2202 này, con đường sự nghiệp của những người tuổi Thân có những bước phát triển nhất định nhưng do phạm phải "tam tai" nên chưa được như ý muốn. Tuy nhiên, điều này có thể thay đổi nếu như Thân chịu nỗ lực chăm chỉ hơn trong những tháng còn lại của năm 2022 này,

Tử vi 4 ngày tới cho biết, đường tương lai của bản mệnh hứa hẹn gặp nhiều may mắn, tài lộc hanh thông, mọi mặt đều phát triển thuận lợi. Bạn có được vị trí cao và mức lương lý tưởng nhờ quý nhân giúp đỡ. Công việc kinh doanh bên ngoài cũng gặp được nhiều người hỗ trợ vượt qua giai đoạn khó khăn trước đó một cách đơn giản. 

con giap 3
Tử vi 4 ngày tới cho biết, đường tương lai của bản mệnh hứa hẹn gặp nhiều may mắn, tài lộc hanh thông, mọi mặt đều phát triển thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Kim đồng hồ nhảy đúng 16h chiều mai (16/11/2022), Thần Đồng tiên tri dự đoán đúng 99%, 3 con giáp may mắn trúng số giải độc đắc, cuộc sống lên hương, sự nghiệp thăng tiến, tài lộc nhân đôi

Kim đồng hồ nhảy đúng 16h chiều mai (16/11/2022), Thần Đồng tiên tri dự đoán đúng 99%, 3 con giáp may mắn trúng số giải độc đắc, cuộc sống lên hương, sự nghiệp thăng tiến, tài lộc nhân đôi

Tử vi 12 con giáp dự đoán đúng 16h chiều mai (16/11/2022) có tới 3 con giáp may mắn trúng số tiền tỷ, cuộc sống sung sướng và làm gì cũng có Quý Nhân giúp đỡ, sự nghiệp tài lộc hanh thông, tiền bạc dư dả tiêu xài không hết.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp Tử vi 3 con giáp may mắn tử vi 4 ngày tới tử vi hàng ngày tử vi 3 con giáp giàu sang Tử vi ngày 16/11 tử vi ngày mới xem tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Video 1 giờ 12 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
2 người phụ nữ say xỉn lao vào ẩu đả với tài xế ngay giữa đường

2 người phụ nữ say xỉn lao vào ẩu đả với tài xế ngay giữa đường

Video 2 giờ 12 phút trước
Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Trốn khỏi nhà trẻ, cậu bé 1 tuổi đ lang thang đến nơi làm việc của mẹ

Trốn khỏi nhà trẻ, cậu bé 1 tuổi đ lang thang đến nơi làm việc của mẹ

Video 3 giờ 12 phút trước
Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình