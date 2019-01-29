Lấy chồng tuổi này vợ được chiều như bà hoàng, sung sướng như tiên, phúc đức 3 đời mới được

Tâm linh - Tử vi 29/01/2019 16:22

Đàn ông thuộc top con giáp này nổi tiếng chiều vợ, yêu con. Chị em nào lấy được cả đời sung sướng, chỉ việc an nhàn hưởng phúc.

Nếu may mắn lấy được đàn ông tuổi này làm chồng, chị em sẽ sung sướng hơn cả thời độc thân, hạnh phúc ngất ngây.

Lấy chồng tuổi này vợ được chiều như bà hoàng, sung sướng như tiên, phúc đức 3 đời mới được - Ảnh 1
Dù giàu có, thành công nhưng Sửu không hề thay lòng mà chỉ biết mỗi vợ, đàn bà khác có dâng tận miệng họ cũng chẳng thèm đoái hoài đến - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông tuổi Sửu

Sửu là chàng giáp hiền lành, chăm chỉ lại điềm đạm. Trong công việc, họ luôn trách nhiệm, cầu tiến nên ngày càng thành công. Trong chuyện tình cảm, chàng Sửu chân thành, chu đáo và nhất mực thủy chung. Sau khi kết hôn, đây chắc chắn là người chồng người cha  mẫu mực mà bao người khát khao có được.

Càng về trung niên vận tài lộc của đàn ông tuổi này càng hưng thịnh, phú quý. Lúc này, họ hoàn toàn có thể đảm bảo cho vợ con cuộc sống đủ đầy, sung sướng. Dù giàu có, thành công nhưng Sửu không hề thay lòng mà chỉ biết mỗi vợ, đàn bà khác có dâng tận miệng họ cũng chẳng thèm đoái hoài đến.

Lấy chồng tuổi này vợ được chiều như bà hoàng, sung sướng như tiên, phúc đức 3 đời mới được - Ảnh 2
Khi đã có được người mà mình yêu thương Mùi sẽ dùng cả cuộc đời để đối tốt với cô ấy - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông tuổi Mùi

Đàn ông tuổi Mùi thường sống tình cảm, chân thành nhưng luôn giữ chừng mực trong chuyện tình cảm. Nếu đã không yêu, không rung động họ sẽ không cho đối phương bất cứ cơ hội tiếp cận nào, càng không lợi dụng tình cảm của người khác. Ngược lại, một khi đã thầm thương trộm nhớ ai chàng Mùi sẽ dùng cả tấm chân tình để có được tình yêu của đối phương.

Vậy nên, khi đã có được người mà mình yêu thương Mùi sẽ dùng cả cuộc đời để đối tốt với cô ấy. Chị em hãy yên tâm, chàng giáp này chẳng biết ngoại tình là gì, chỉ chăm chỉ kiếm tiền để vợ con được sống đủ đầy, sung túc.

Lấy chồng tuổi này vợ được chiều như bà hoàng, sung sướng như tiên, phúc đức 3 đời mới được - Ảnh 3
Với chàng giáp này, phụ nữ xinh đẹp, bốc lửa không bao giờ hấp dẫn bằng cô nàng cá tính, có khí chất - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông tuổi Hợi

Trời sinh đàn ông tuổi Hợi có phúc tướng, chẳng cần lao lực vẫn thành công vang dội, tiền chất chật nhà. Giàu có khi còn khá trẻ, có nhiều cô gái đeo đuổi, say mê nhưng Hợi không dễ xao động. Với chàng giáp này, phụ nữ xinh đẹp, bốc lửa không bao giờ hấp dẫn bằng cô nàng cá tính, có khí chất.

Chính vì bị cuốn hút bởi tính cách, con người của đối phương nên dù sống với nhau chục năm Hợi cũng không chán vợ. Ngược lại, càng chung sống, càng bên nhau Hợi càng yêu thương, say mê vợ như điếu đổ.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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