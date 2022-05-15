Khi xuất thân không quyết định được vận mệnh, con giáp giàu nghị lực ĐI LÊN bằng chính thực lực của bản thân

Sửu là con giáp đứng thứ 2 trong cuộc đua của 12 con giáp, đại diện cho sức mạnh tinh thần và cả thể chất. Do đó, những người cầm tinh chú trâu không chỉ có nghị lực, dám vươn lên, nuôi nhiều ước mơ và hoài bão, mà còn sở hữu ý chí không quản ngại khó khăn và nguy hiểm.

Giống như những chú trâu kiên nhẫn cày bừa trên mảnh đất của mình, dù khô cằn đến đâu, họ cũng biến nó thành mảnh ruộng tơi xốp, màu mỡ nhờ chính sức lực của mình. Người tuổi Sửu cũng vì thế mà nỗ lực phấn đấu không ngừng trong cả cuộc sống lẫn công việc.

Tính cách những người tuổi Sửu thường thật thà, tốt bụng. Trong công việc, họ luôn chăm chỉ cần cù, lại có tinh thần trách nhiệm cao nhưng đôi lúc có phần nóng nảy và bộp chộp. Về cuộc sống, bản mệnh không thích dựa dẫm hay ỷ lại vào người khác mà luôn “tự thân vận động”, muốn giải quyết mọi việc dứt điểm ngay khi có thể.

Chính điều này giúp cho bản mệnh có thể vững vàng tiến bước. Tuổi trẻ có thể sẽ là giai đoạn họ phải vất vả, nhọc lòng, nhưng bù lại sẽ có nhiều cơ hội để tích thêm kinh nghiệm cho những thành công sau này. Càng vượt qua nhiều chông gai thì "vốn liếng" họ tích lũy được càng nhiều, chỉ chờ thời cơ để "bung sức" và đột phá, đạt được những thành công. Nhờ giàu nghị lực và kiên trì, xuất thân sẽ không phải rào cản trên những bước đường tiến tới của họ.

Một vừa có ý chí phấn đấu kiên cường, chăm chỉ tốt bụng, nếu gặp thời cơ và đủ khôn ngoan thì chẳng mấy chốc mà được tận hưởng cuộc sống càng ngày càng tốt lên, vinh hoa phú quý nở rộ.

Người tuổi Thìn

Người thuổi Thìn là những người ít khi bị hoàn cảnh đánh bại hay bị người khác lừa lọc – bất cứ ai muốn lừa được họ cũng là điều dường như không thể.

Ngay cả việc bị từ chối cũng không khiến con giáp này e ngại và cảm thấy bị tổn thương. Nếu có người có ý định cự tuyệt các bạn, các bạn sẽ càng trở nên mạnh mẽ và cố gắng gấp 5, gấp 10 lần, chuyên chú hơn, dốc sức để kiểm soát mọi việc.



Những người tuổi Thìn sống rất quyết đoán và dứt khoát, các bạn không bao giờ do dự khi nói ra sự thật hoặc suy nghĩ của bản thân, biết nắm bắt tốt những cơ hội nâng cao giá trị bản thân, phát triển sự nghiệp.

Không chỉ vậy, việc các bạn vui vẻ trong việc giúp đỡ người khác, đặc biệt là những người tuổi Thìn làm lãnh đạo luôn muốn lan tỏa sức mạnh tập thể, dẫn dắt cấp dưới cùng phát triển, sẽ giúp cho các bạn luôn được tôn trọng và yêu quý, vận quý nhân tương đối vượng phát.

Những yếu tố này giúp cho người tuổi Thìn có một sự nghiệp ổn định và vững chắc. Hãy phát huy thế mạnh của bản thân.

Người tuổi Hợi

Đa phần những người thuộc con giáp này đều có tính cách đều thành thực, trung hậu, trọng nghĩa khí. Trong công việc, người tuổi Hợi luôn cố gắng hết sức mình, có trách nhiệm trong nhiệm vụ của bản thân nên tìm mọi cách để hoàn thành chúng một cách tốt nhất. Họ âm thầm giải quyết vấn đề của mình với sự bình tĩnh mà quả quyết, không muốn phiền hà cho người xung quanh.

Tuổi Hợi thường được mọi người xung quanh quý mến, tôn trọng nhờ tính cách tự do, thoải mái và phóng khoáng của mình. Họ cũng giàu lòng trắc ẩn, nhân ái và yêu thương mọi người. Do đó, bản mệnh dễ vượng quý nhân, hay nhận được sự giúp đỡ từ người khác, đặc biệt là trong lúc khó khăn, vất vả.

Đồng thời, họ cũng dễ đạt được lòng tín nhiệm và tán thưởng của cấp trên cũng như đồng nghiệp trong công việc. Dù gặp phải khó khăn trong cuộc sống, họ cũng không bao giờ nóng giận, làm ầm lên hay ỷ lại dựa dẫm vào người khác. Chính điều này giúp bản mệnh dành nhiều thiện cảm hơn từ mọi người. Nhờ vậy, họ có thể vượt qua và đột phá gian truân trên con đường thành công dễ dàng hơn so với những ai không có quý nhân trợ giúp.

Với bản tính như vậy, đa số người tuổi Hợi dù dù có sinh ra trong gia đình nghèo khó, có khởi đầu thấp hơn so với người khác, nhưng vẫn có đủ bản lĩnh để làm nên sự nghiệp cá nhân đầy thành tựu.

(*) Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.