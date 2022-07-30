Kể từ ngày 30/07/2022, thần tài ban phước, quý nhân kề cạnh, 3 con giáp đạp phải hố vàng, tiền chất đầy nhà, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, tài lộc hanh thông, muốn gì cũng có

Tâm linh - Tử vi 30/07/2022 06:30

Theo tử vi 12 con giáp, kể từ ngày 30/07/2022, 3 con giáp may mắn có thần tài ban phước, quý nhân nâng đỡ không lo nghèo khổ, tài lộc vượng phát, sự nghiệp bay cao, vận trình trải đầy cơ hội làm giàu.

Tuổi Sửu

Trong số 12 con giáp, những người tuổi Sửu luôn được đánh giá cao ở sự điềm tĩnh, chững chạc và rất đáng tin cậy. Không thích khoe mẽ, luôn chứng minh bản thân bằng năng lực nhờ vậy mà trong bất cứ môi trường nào có sự góp mặt của họ, con giáp này luôn nhận được sự tôn trọng từ những người xung quanh. 

Giai đoạn gần đây có lẽ là khoảng thời gian xui xẻo của tuổi Sửu, một phần họ phải đối mặt với hạn Thái Tuế, liên tục bị tiểu nhân quấy quả, gây khó khăn trong các mối quan hệ, công việc của họ do đó cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. 

Tuy nhiên, theo tử vi 12 con giáp, kể từ ngày 30/07/2022 tuổi Sửu sẽ bước vào 1 giai đoạn hoàng kim sáng nhất trong 7 tháng vừa qua. Đây được coi là lúc bản mệnh sẽ được đền bù cho những nỗ lực hết mình của họ trong thời gian qua, gặt hái nhiều thành tựu trong công việc, thu nhập tăng cao bất ngờ khiến họ cũng phải ngỡ ngàng.

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Trong số 12 con giáp, những người tuổi Sửu luôn được đánh giá cao ở sự điềm tĩnh, chững chạc và rất đáng tin cậy - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi dự đoán, kể từ ngày hôm nay người tuổi Thân sẽ có giai đoạn cực kỳ may mắn với nhiều điều thuận lợi. Nhờ xây dựng được mối quan hệ rộng rãi, tốt đẹp mà con giáp này làm gì cũng suôn sẻ và  được mọi người ủng hộ.

Trên phương diện sự nghiệp, con giáp may mắn nhận được sự giúp đỡ của Tam Hội nên có khả năng gặp được quý nhân dẫn được chỉ lối.Trong lĩnh vực tiền bạc, tuổi Thân có thể làm quen với những đối tác, khách hàng đầy triển vọng. Hai bên hợp tác ăn ý, mang đến nhiều lợi ích cho công việc, thu về số tiền cực khủng. 

Không chỉ có đường công danh sự nghiệp xán lạn mà chuyện tình duyên của con giáp này cũng vượng không kém. Bản mệnh có nhiều cát tinh chủ về đào hoa chiếu mệnh nên nhân duyên tốt đẹp.

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Tử vi dự đoán, kể từ ngày hôm nay người tuổi Thân sẽ có giai đoạn cực kỳ may mắn với nhiều điều thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý cũng được dự báo là sẽ gặp nhiều may mắn trên phương diện tiền bạc trong thời gian tới đây. Con giáp này có quý nhân nâng đỡ nên gặp được nhiều cơ hội làm ăn tốt, khiến mọi người ngưỡng mộ.

Người làm công ăn lương có cơ hội khẳng định bản thân và được cấp trên công nhận. Nhờ đó, một khoản thưởng nóng có thể về tay tuổi Tý. Chỉ cần thêm sự cố găng và nỗ lực thêm một chút nữa, con giáp này hoàn toàn có khả năng thăng chức, tăng lương trong năm 2022 này. 

Người làm ăn kinh doanh gặp nhiều thuận lợi, nguồn tiền quy vòng đều đặn. Tuổi Tý có thể kí kết những hợp đồng mới, có giá trị lớn.

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Người làm ăn kinh doanh gặp nhiều thuận lợi, nguồn tiền quy vòng đều đặn. Tuổi Tý có thể kí kết những hợp đồng mới, có giá trị lớn - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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