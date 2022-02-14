Hướng dẫn chuẩn bị lễ cúng Rằm đầy đủ nhất cho năm 2022

Cúng rằm hàng tháng là dịp để tưởng nhớ và thể hiện lòng biết ơn và hiếu thảo với tổ tiên và ông bà, đồng thời cầu xin họ luôn ở bên cạnh bạn và phù hộ cho các thành viên trong gia đình bạn. Vậy cách cúng rằm hàng tháng như thế nào là đúng cách?

Lễ vật cần chuẩn bị để cúng rằm hàng tháng Những gia đình không theo đạo Phật sẽ chuẩn bị cúng rằm tháng Giêng để cúng cỗ mặn thần linh, gia tiên. Số lượng các món ăn sẽ tùy vào hoàn cảnh, điều kiện kinh tế cũng như đặc trưng của vùng miền. Mỗi món ăn trong mâm cúng rằm sẽ mang một ý nghĩa nhất định. Chẳng hạn như bánh chưng thể hiện cho sự sinh sôi, nảy nở, phát triển; còn dưa hành thuộc về phần Dương, thịt lợn thì thuộc phần Âm. Theo đó, dù là mâm cỗ to hay mâm cỗ nhỏ, bạn cũng nên chuẩn bị các món ăn làm sao cho thể hiện được sự cân bằng Âm Dương.

Bên cạnh đó, mâm cúng cũng nên có các hương vị chua cay mặn ngọt đầy đủ giống như vị cay của ớt hay vị chua của dưa hành,..để cầu mong cho năm mới nhiều điều an lành, hạnh phúc. Trước khi tiến hành cúng rằm hàng tháng thì bạn cần phải chuẩn bị các lễ vật như sau: Hương hoa, trầu cau, rượu, hoa tươi, trái cây. Đây chính là những lễ vật mà bạn cần phải chuẩn bị ở trong buổi lễ, ngoài ra thì các lễ vật này có thể tăng hoặc giảm tuỳ thuộc vào trường hợp, một mâm lễ cúng rằm đơn giản chỉ cần một ít bánh kẹo và ly nước, thắp nén nhang cho tổ tiên là đủ.

Mâm cơm mặn chủ yếu là: gà luộc, canh, xào, thịt luộc,...Nếu cúng mâm chay có thể khác biệt nhưng phải đảm bảo được sự hài hòa. Theo đó, bạn nên chuẩn bị mâm cơm với món ăn màu đỏ tượng trưng cho hành Hỏa, món màu xanh tượng trưng cho hành Mộc, món màu trắng tượng trưng cho hành Thủy, màu đen thể hiện cho hành Thổ và màu vàng tượng trưng cho hành Kim. Bài cúng thần linh ngày Rằm Nam mô a di đà Phật! Nam mô a di đà Phật! Nam mô a di đà Phật! (3 lạy) Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương. Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu Thổ chư vị Tôn thần. Con kính lạy ngài Đông Thần Quân. Con kính lạy ngài Bản gia thổ địa Long Mạch. Con kính lạy các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Phúc đức Tôn thần.- Con kính lạy ngài tiền hậu địa chủ tài thần. - Con kính lạy các Tôn thần cai quản trong khu vực này. Tín chủ (chúng) con là:…… Ngụ tại: ……… Hôm nay là ngày … tháng … năm … tín chủ con thành tâm sửa biện hương hoa lễ vật, kim ngân trà quả đốt nén hương thơm dâng lên trước án. Chúng con thành tâm kính mời: Ngài Kim Niên đương cai Thái Tuế chí đức Tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương, ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân, ngài Bản gia Thổ Địa, Long Mạch Tôn thần, các ngài Ngũ Phương, Ngũ Thổ, Phúc Đức chính thần, các vị Tôn thần cai quản trong khu vực này. Cúi xin các Ngài nghe thấu lời mời thương xót tín chủ giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ chúng con toàn gia an lạc công việc hanh thông. Người người được bình an, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm. Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì. Nam mô a di đà Phật! (3 lần kèm 3 lạy). Bài cúng gia tiên ngày Rằm Nam mô a di đà Phật! Nam mô a di đà Phật! Nam mô a di đà Phật! (3 lạy) - Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương. - Con kính lạy Hoàng thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần. - Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành Hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, ngài Bản gia Táo Quân cùng chư vị Tôn Thần. - Con kính lạy Tổ tiên, Hiển Khảo, Hiển Tỷ, chư vị Hương linh (nếu bố, mẹ còn sống thì thay bằng Tổ Khảo, Tổ Tỷ). Tín chủ (chúng) con là: ... Ngụ tại: ... Hôm nay là ngày... gặp tiết... (ngày rằm, mùng một), tín chủ con nhờ ơn đức trời đất, chư vị Tôn thần, cù lao Tiên Tổ, thành tâm sắm lễ, hương hoa, trà quả, thắp nén tâm hương dâng lên trước án. Chúng con kính mời: Bản cảnh Thành Hoàng Chư vị Đại Vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long Mạch, Tài thần. Cúi xin các ngài giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật. Chúng con kính mời các cụ Tổ Khảo, Tổ Tỷ, chư vị Hương linh gia tiên nội ngoại họ... cúi xin thương xót con cháu linh thiêng hiện về, chứng giám tâm thành, thụ hưởng lễ vật. Tín chủ con lại kính mời các vị Tiền chủ, Hậu chủ ngụ tại nhà này, đồng lâm án tiền, đồng lai hâm hưởng, phù hộ cho gia đình chúng con luôn luôn mạnh khỏe, mọi sự bình an, vạn sự tốt lành, làm ăn phát tài, gia đình hòa thuận. Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì. Nam mô a di đà Phật! Nam mô a di đà Phật! Nam mô a di đà Phật! (3 lạy). Ảnh minh họa: Internet Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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