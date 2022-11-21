Hờn ghen đỏ mắt 3 tuổi tử vi ngày (22/11/2022): Vận may như Quý Nhân phù trợ, hưởng trọn lộc lá, thăng tiến vù vù, phúc khí trời ban, tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 21/11/2022 22:48

Tử vi ngày (22/11/2022), 3 con giáp vận may thăng tiến, cuộc sống đổi đời giàu sang, may mắn kề cận.

Tuổi Hợi

Tử vi ngày (22/11/2022) Tam Hợp hội tụ giúp Hợi buôn may bán đắt, cuộc đời lên hương. Hợi gặt hái được khá nhiều thành tựu đáng nể, thế nhưng phải chờ đến quý đầu tiên của năm 2019 con giáp này mới thật sự hưng thịnh, giàu sang.

Nhờ chăm chỉ làm ăn, chịu thương chịu khó nên Hợi được trời thương, quý nhân hết lòng hỗ trợ, gánh bớt những nhọc nhằn. Từ đây, Hợi chỉ việc nằm ngửa mà ăn, an nhàn hưởng phúc.

Hờn ghen đỏ mắt 3 tuổi tử vi ngày (22/11/2022): Vận may như Quý Nhân phù trợ, hưởng trọn lộc lá, thăng tiến vù vù, phúc khí trời ban, tha hồ hưởng phước - Ảnh 1
Con giáp Hợi thăng tiến. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu có tình hình tài chính ổn định và tăng tiến, không phải lo túng thiếu trong tử vi ngày (22/11/2022). Bạn cần phát huy điểm mạnh của mình đúng lúc để có thể cải thiện túi tiền của mình.

Người làm công ăn lương có thể tin rằng, chỉ cần bạn luôn chăm chỉ, cần cù chịu khó thì chắc chắn, bạn sẽ nhận được một khoản tiền thưởng xứng đáng với công sức đã bỏ ra.

Với người làm ăn kinh doanh, mọi việc tiến triển ổn định, khách hàng, đối tác không có nhiều sự biến động, chỉ cần bạn tập trung làm việc, giữ vững chữ tín của mình thì không có gì đáng lo.

Hờn ghen đỏ mắt 3 tuổi tử vi ngày (22/11/2022): Vận may như Quý Nhân phù trợ, hưởng trọn lộc lá, thăng tiến vù vù, phúc khí trời ban, tha hồ hưởng phước - Ảnh 2
Con giáp Dậu phát tài. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi rất năng động, giàu ý chí vươn lên. Dù sinh ra trong gia đình nghèo, hoàn cảnh khó khăn, họ cũng không muốn sống một cuộc sống tầm thường.

Họ hăng say lao động, năng nổ và luôn tìm ra nhiều cách để kiếm tiền. Không những thế, con giáp tuổi Mùi còn sở hữu trái tim ấm áp, biết quan tâm và sẻ chia với những người khác.

Tử vi ngày (22/11/2022), con giáp tuổi Mùi được sao tốt chiếu mệnh, tài lộc vượng phát, có nhiều tin mừng. Người tuổi này làm công ăn lương sẽ nhận được công việc, dự án giúp phát huy chuyên môn, sở trường.

Trong khi đó, những người làm kinh doanh thì tài lộc cũng không ngừng tăng lên. Con giáp này buôn may bán đắt, có cơ hội mở rộng cơ sở kinh doanh của mình qua những lần gọi vốn.

Người tuổi này làm nông nghiệp cũng có mùa màng tươi tốt, hứa hẹn sẽ bội thu thành quả. Tuy công việc tiến triển thuận lợi nhưng con giáp này lại có sức khỏe không tốt. Trong thời gian tới, rất có thể họ sẽ mắc căn bệnh liên quan đến hô hấp, tiêu hóa. Hãy giữ gìn sức khỏe cho bản thân và gia đình.

 *Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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