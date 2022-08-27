Giờ vàng đã điểm : Đúng 18 giờ 3 ngày sau (27,29,30 tháng 8) những con giáp có vận khí cực thịnh, số phận lên hương, bàn tay may mắn, tiền vô như nước sông Đà

Tâm linh - Tử vi 27/08/2022 06:29

Top những con giáp đúng 18 giờ 3 ngày 27, 29, 30 hốt bạc, cuối năm sắm nhà mua xe, tiền của dư dả, phúc khí căng tràn.

Tuổi Tuất

Giờ vàng đã điểm : Đúng 18 giờ 3 ngày sau (27,29,30 tháng 8) những con giáp có vận khí cực thịnh, số phận lên hương, bàn tay may mắn, tiền vô như nước sông Đà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Trời sinh những người tuổi Tuất có tính tình thẳng thắn, trung thực và cực kỳ quyết đoán. So với những con giáp khác, tuy rằng tuổi Tuất không được sinh ra trong gia đình ấm no sung túc nhưng họ có bản lĩnh và chí tiến thủ, cuộc sống dù gặp trắc trở gian nan vẫn tự mình vượt qua được một cách ngoạn mục. Bước vào một giai đoạn nhất định, người tuổi Tuất thường công thành danh toại, sẽ xây dựng được cơ ngơi vững chắc và kiếm được nhiều tiền. Tuổi Tuất rất thông minh, chỉ cần giao cho họ cơ hội tốt, một khi họ nắm bắt được thì cuộc đời xác định thăng hoa.

Tử vi học có nói, đúng 18 giờ 3 ngày 27, 29, 30 tháng 8, cuộc sống tuổi Tuất sẽ có chuyển biến tích cực vào những tháng cuối năm. Thời gian đầu năm, tuổi Tuất đã gặp phải nhiều thử thách, công việc gặp nhiều trắc trở, đặc biệt đối với những người làm kinh doanh đã phải chấp nhận thua lỗ. Tuy nhiên, từ nửa cuối năm trở đi, cuộc sống tuổi Tuất sẽ được cải thiện đáng kể. Dù không phải quá may mắn, nhưng những khó khăn cũng được giải quyết, 3 tháng cuối năm tới đây, tuổi Tuất sẽ gặp được quý nhân, người này sẽ đưa đường dẫn lối giúp tuổi Tuất tìm được cơ hội thay đổi cuộc sống lên tầm cao mới, cuối năm sẽ đổi đời, viên mãn và giàu có, xây nhà 3 tầng, sắm xe 4 bánh. 

Tuổi Mão

Giờ vàng đã điểm : Đúng 18 giờ 3 ngày sau (27,29,30 tháng 8) những con giáp có vận khí cực thịnh, số phận lên hương, bàn tay may mắn, tiền vô như nước sông Đà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Ngay từ cuối năm 2022, người tuổi Mão đã bắt đầu phát tài, gặp nhiều may mắn với hàng loạt tin vui ùn ùn kéo đến. Trong thời điểm này, tuổi Mão sẽ phất lên như diều gặp gió, mọi việc làm đều suôn sẻ, gặp dữ hóa lành. Chuyện kinh doanh làm ăn cũng khởi phát hưng vượng. Nếu có đủ tiềm lực, người tuổi Mão hoàn toàn có thể xem xét đến chuyện mở rộng phạm vi kinh doanh. Tử vi 12 con giáp cho thấy đúng 18 giờ 3 ngày 27, 29, 30, mệnh chủ có thể thu về nguồn lợi nhuận khổng lồ từ hoạt động kinh doanh buôn bán.

Người tuổi Mão vô cùng có chí tiến thủ, họ đã định sẵn kế hoạch cho mình nên rất mong muốn có được công việc tốt, nhiều tiền. Họ đặt ra mục tiêu rõ ràng trong năm là phải đạt được con số nào đó về tiền bạc. Thế nên năm 2022 chắc chắn sẽ là năm may mắn, thành công rực rỡ của tuổi Dần khi những cố gắng suốt năm qua được đền đáp xứng đáng, tiền gom về sắm xe xây nhà, đeo vàng đầy tay. Nhà nào có con giáp này chắc chắn sẽ có được thành công rực rỡ, gia đình được nhờ cậy, cuộc sống sung túc, tiền bạc khỏi phải lo. 

Tuổi Thìn

Giờ vàng đã điểm : Đúng 18 giờ 3 ngày sau (27,29,30 tháng 8) những con giáp có vận khí cực thịnh, số phận lên hương, bàn tay may mắn, tiền vô như nước sông Đà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Trời sinh những người tuổi Thìn có tính tình thẳng thắn, trung thực và cực kỳ quyết đoán. Tuổi Thìn có bản lĩnh và chí tiến thủ, cuộc sống dù gặp trắc trở gian nan vẫn tự mình vượt qua được một cách ngoạn mục. Bước vào một giai đoạn nhất định, người tuổi Thìn thường công thành danh toại, sẽ xây dựng được cơ ngơi vững chắc và kiếm được nhiều tiền. Người tuổi này rất thông minh, chỉ cần giao cho họ cơ hội tốt, một khi họ nắm bắt được thì cuộc đời xác định thăng hoa. 

Tử vi học có nói, năm 2022 này, nhiều người đã phải đối mặt với không ít trắc trở và tuổi Thìn cũng không ngoại lệ. Người tuổi Thìn tuy có vẻ bề ngoài yếu đuối nhưng tâm hồn rất kiên định và mạnh mẽ, nên càng thử thách họ càng rèn luyện được bản thân nhiều hơn.

Đúng 18 giờ 3 ngày 27, 29, 30, vận may tuổi Thìn sẽ lội ngược dòng, sự nghiệp thuận lợi suôn sẻ kéo theo tài vận dồi dào. Tuy cuộc sống tình cảm vẫn còn nhiều trục trặc nhưng sớm sẽ được giải quyết, cuối năm thăng hoa đôi đường. 

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

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