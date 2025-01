Giờ lành 4h sáng Thứ 4 ngày 23/12 âm lịch, Thần May Mắn xuất hành, 3 con giáp buôn bán có lời, có tin vui từ phương xa, mọi việc hòa hợp, giàu sang Phú Quý

Con giáp tuổi Ngọ

Giờ lành 4h sáng Thứ 4 ngày 23/12 âm lịch, Chính Quan trợ mệnh giúp tuổi Ngọ may mắn trong công việc. Tuổi này đã gạt bỏ được cái tôi cá nhân của mình nên làm việc gì cũng thuận lợi như ý. Đầu năm hãy chọn giờ xuất hành đẹp đầu năm để cầu tài cầu lộc cho một năm làm ăn may mắn, bình an.