Hình ảnh từ clip cho thấy, một nhóm hơn 5 người cầm nón bảo hiểm lao vào đánh nam thanh niên trên vỉa hè đường Nguyễn Cơ Thạch. Một số người khác dùng tay, chân tấn công anh này. Lúc này, nam thanh niên chỉ biết ôm đầu chịu trận. Vụ việc gây náo loạn khu vực.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 9/6, người dùng mạng xã hội lan truyền clip, ghi lại cảnh nam thanh niên bị nhóm người hành hung tới tấp bên đường. Qua tìm hiểu, vụ việc xảy ra vào tối 8/6, tại đường Nguyễn Cơ Thạch, thuộc Khu đô thị Sala, phường Thủ Thiêm, TP Thủ Đức.

Hình ảnh từ clip cho thấy, một nhóm hơn 5 người cầm nón bảo hiểm lao vào đánh nam thanh niên trên vỉa hè đường Nguyễn Cơ Thạch. Một số người khác dùng tay, chân tấn công anh này. Lúc này, nam thanh niên chỉ biết ôm đầu chịu trận. Vụ việc gây náo loạn khu vực.

Thời điểm trên, tuyến đường này đông người qua lại, tuy nhiên không ai dám vào can ngăn.

Người dân quay được cảnh nhóm thanh niên lao vào đánh túi bụi một nam thanh niên ở TP Thủ Đức - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, qua xác minh, vụ việc xảy ra vào khoảng 20h ngày 8/6 trên vỉa hè đường Nguyễn Cơ Thạch, đoạn khu đô thị Sala, phường An Lợi Đông, TP Thủ Đức, TP.HCM. Vụ việc được người đi đường thấy và dùng điện thoại ghi lại, đăng tải mạng xã hội.

Hiện Công an phường An Lợi Đông đang phối hợp lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM truy xét nhóm thanh niên để điều tra, xử lý hành vi gây rối trật tự công cộng.

NÓNG: Công an vào cuộc vụ nhóm cướp cầm hung khí rượt đuổi 2 thanh niên đến tận cổng nhà để lục cốp xe Một số người dân hoang mang không thể tin nổi là ngay ở vùng nông thôn yên bình như thế này lại xuất hiện kiểu cướp giật hung hãn như vậy. Mong chính quyền và công an sớm vào cuộc, bắt giữ bọn chúng để trả lại sự bình yên cho người dân.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhom-nguoi-cam-non-bao-hiem-lao-vao-anh-tui-bui-mot-nam-thanh-nien-o-tphcm-cong-an-ang-truy-xet-733266.html