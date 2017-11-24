Ganh tị với 3 nàng giáp được tuổi trẻ ưu ái, tuổi già bỏ quên, càng lớn tuổi càng sắc xảo mặn mà

Đây là những con giáp càng có tuổi thì càng duyên dáng đầm thắm, muốn già cũng khó.

Tuổi Thìn Phụ nữ tuổi Thìn thường để lại ấn tượng khó gần nhưng khi họ sang tuổi trung niên thì lạ quyến rũ “chết người”. Sự cá tính của họ nằm ở cách biết ăn mặc. Dù họ có thân mình không nổi bật nhưng luôn biết cách tạo ấn tượng với người đối diện với những trang phục phù hợp nhất. Không những vậy, phụ nữ thế này còn biết cách cư xử, càng lớn tuổi càng tươi trẻ và tích cực, luôn tràn đầy năng lượng. Đàn ông lấy được vợ tuổi Thìn thì phải hãnh diện nhé, vì họ luôn duyên dáng và đằm thắm thế này mà!

Tuổi Ngọ Phụ nữ tuổi Ngọ luôn tràn đầy năng lượng, lạc quan và có nét duyên ngầm rất riêng biệt. Trong các con giáp đây là con giáp có tuổi trẻ ưu ái nhất. Cũng vì họ thích tự do, sống thoải mái và tích cực nên luôn có nhiều bạn bè. Nhất là trong tình duyên hay hôn nhân, họ luôn khiến chồng tự hào vì sự thu hút và sắc xảo của mình. Phụ nữ tuổi này luôn biết cách lấy lòng người khác, càng già càng phúc đức đủ đầy. Họ lại rất vui tính, ai cũng yêu quý, nhất là đàn ông. Có được người phụ nữ thế này thì phải lo mà giữ thật chặt nhé!

Tuổi Mão So với 2 con giáp trên thì phụ nữ tuổi Mão lại dịu dàng và tinh tế hơn. Đây cũng là nét thu hút rất riêng biệt ở họ. Dù có vẻ bề ngoài nhẹ nhàng nhưng nội tâm của họ lại rất cứng rắn và kiên định, lại khéo léo cư xử. Chính sự từng trải là điểm nhấn đầy quyến rũ ở con giáp này. Từ những khó khăn đã qua, thăng trầm tạo nên một người phụ nữ mặn mà và dẻo dai. Rõ ràng đàn ông khó lòng mà từ chối được phụ nữ tuổi Mão. Nhất là những ai đang bước qua tuổi 40 thì càng đậm đà nét duyên dáng. Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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