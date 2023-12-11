Dương khí ngất trời, may mắn ngập lối, đúng 16h ngày 11/12, 3 con giáp thi nhau 'vơ vét' hết tiền của trong thiên hạ, thâu tóm mọi cơ hội đổi đời, cuộc sống viên mãn vô cùng

Tâm linh - Tử vi 11/12/2023 08:20

16h ngày 11/12, 3 con giáp thi nhau 'vơ vét' hết tiền của trong thiên hạ, thâu tóm mọi cơ hội đổi đời, cuộc sống viên mãn vô cùng.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, những người sinh năm Tý thường rất chăm chỉ, nhẫn nại và kiên trì trong công việc. Không những thế, con giáp này còn dám nghĩ dám làm, dám theo đuổi ước mơ và đam mê. Họ không ngại khó, ngại khổ, cố gắng hết sức để hoàn thành mục tiêu.

16h ngày 11/12, vận trình của con giáp tuổi Tý mới khởi sắc, tài lộc hanh thông. Được sự giúp đỡ, gợi ý của quý nhân, họ tìm ra hướng giải quyết cho công việc. Những người làm công ăn lương dễ đạt được thành tích xuất sắc, bước lên nấc thang mới trong sự nghiệp.

Dương khí ngất trời, may mắn ngập lối, đúng 16h ngày 11/12, 3 con giáp thi nhau 'vơ vét' hết tiền của trong thiên hạ, thâu tóm mọi cơ hội đổi đời, cuộc sống viên mãn vô cùng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu tính tình hiền lành, thâm trầm, nói ít, làm nhiều. Nếu không thân thiết, họ rất ít thể hiện tâm sự, tình cảm của bản thân. Tuy nhiên, sau thời gian dài tiếp xúc, họ bộc lộ bản thân là người hiền lành, tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ lúc người khác gặp khó khăn.

Ngày 11/12, tài vận của con giáp may mắn này tốt hơn thấy rõ. Bằng sự nỗ lực của bản thân, họ vượt qua khó khăn trước mắt. Sau nhiều gian nan, vận may đã mỉm cười với con giáp tuổi Dậu. Nếu làm kinh doanh, họ buôn may bán đắt, doanh số tăng dần.

Dương khí ngất trời, may mắn ngập lối, đúng 16h ngày 11/12, 3 con giáp thi nhau 'vơ vét' hết tiền của trong thiên hạ, thâu tóm mọi cơ hội đổi đời, cuộc sống viên mãn vô cùng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân hay cười, hay nói, mang tư tưởng sống tích cực. Họ là người biết người, biết ta, biết suy nghĩ từ vị trí của người khác. Vì vậy, họ thường có được những mối quan hệ tốt trong cuộc sống, đặc biệt là nơi làm việc.

16h ngày 11/12, con giáp tuổi Thân có tài lộc nhân đôi, sải cánh bay cao trong sự nghiệp. Họ làm đâu trúng đó, đầu tư đâu, sinh lời đó nên cuộc sống ngày càng khởi sắc. Với người tuổi Thân làm công ăn lương, họ được cấp trên tin tưởng giao cho những công việc, dự án mới.

Dương khí ngất trời, may mắn ngập lối, đúng 16h ngày 11/12, 3 con giáp thi nhau 'vơ vét' hết tiền của trong thiên hạ, thâu tóm mọi cơ hội đổi đời, cuộc sống viên mãn vô cùng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Vận may đến bất ngờ, 3 con giáp đón 2 ngày đầu tuần (11 - 12/12) có sao cát tinh soi chiếu, công việc suôn sẻ tài vận dồi dào, mọi sự tất thành nhờ QUÝ NHÂN đưa đường chỉ lối

Vận may đến bất ngờ, 3 con giáp đón 2 ngày đầu tuần (11 - 12/12) có sao cát tinh soi chiếu, công việc suôn sẻ tài vận dồi dào, mọi sự tất thành nhờ QUÝ NHÂN đưa đường chỉ lối

2 ngày đầu tuần (11 - 12/12), 3 con giáp có sao cát tinh soi chiếu, công việc suôn sẻ tài vận dồi dào, mọi sự tất thành nhờ quý nhân đưa đường chỉ lối.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp con giáp may mắn tử vi ngày 11/12

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 39 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 44 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 39 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 13 giờ 22 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 13 giờ 25 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 13 giờ 27 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 13 giờ 29 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 45 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 14 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ