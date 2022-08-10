Được QUÝ NHÂN phù hộ, 3 con giáp THỐNG TRỊ vị trí may mắn nhất từ giờ đến cuối năm, chỉ cần bước ra đường là có TIỀN, đời SƯỚNG NHƯ TIÊN

Tâm linh - Tử vi 10/08/2022 12:41

3 con giáp này sẽ gặp vận may vô cùng rực rỡ.

Tuổi Tý

Tử vi từ giờ đến cuối năm cho thấy, vận trình của người tuổi Tý sáng rỡ, những đen đủi xui xẻo trước đó đều tan biến và đang bắt đầu đổi vận với nhiều may mắn bất ngờ, làm gì cũng suôn sẻ, thuận lợi. Có thể nói, người tuổi Tý có cơ hội đổi đời chỉ sau 1 đêm, hãy thử cơ hội với vé số, rất có thể vận may sẽ mỉm cười với bạn đấy.

Công việc tiến triển theo chiều hướng tích cực, không còn xáo trộn nhiều mà đã dần đi vào khuôn khổ. Lại thêm quý nhân chỉ đường dẫn lối nên thời cơ không bị vụt mất, nắm bắt cơ hội để thể hiện sức mình.

Đường tài lộc cũng vượng phát khi mà thu nhập chính ổn định, thậm chí còn có chiều hướng tăng nhẹ. Với người làm công ăn lương, có thể sẽ đón niềm vui bất ngờ, rất có thể sẽ được thêm lương thưởng hay thu nhập từ nghề tay trái. Riêng người buôn bán kinh doanh thì có một tháng phát tài, tiền về như nước khi chuyện làm ăn càng cuối năm càng khởi sắc.

Đường tình duyên cũng vô cùng rực rỡ. Do phúc tinh chiếu gọi nên vận đào hoa vô cùng vượng, giúp cho người có đôi tình yêu thêm nồng nàn cháy bỏng. Còn người đơn đơn chiếc thì dễ tìm được người cùng chung đôi chung lối.

Được QUÝ NHÂN phù hộ, 3 con giáp THỐNG TRỊ vị trí may mắn nhất từ giờ đến cuối năm, chỉ cần bước ra đường là có TIỀN, đời SƯỚNG NHƯ TIÊN - Ảnh 1
Tử vi từ giờ đến cuối năm cho thấy, vận trình của người tuổi Tý sáng rỡ, những đen đủi xui xẻo trước đó đều tan biến. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dậu

Tử vi từ giờ đến cuối năm vận trình của người tuổi Dậu vô cùng suôn sẻ và cát tường. Công việc thuận buồm xuôi gió, làm đâu trúng đó. Tuy hơi vất vả nhưng về cơ bản dễ dàng có được thứ mình muốn. Tiền bạc cũng theo đà đó mà ào ào chảy vào túi như được trúng số vậy.

Người làm công ăn lương có cơ hội đổi đời, tăng lương thăng chức. Riêng người kinh doanh có sự nhạy cảm tinh tế với thời cuộc, khéo léo uốn mình để tùy cơ ứng biến, nắm bắt thời cơ thì chắc chắn chuyện phát tài phát lộc sẽ nhanh chóng đến mà thôi.

Đường tình duyên được đào hoa soi bóng, nhân duyên tốt lành, chẳng những con giáp này có đôi được hưởng hạnh phúc ngập tràn mà người độc thân cũng dễ tìm người vừa ý, nên mối duyên lành.

Tuổi Thìn

Tử vi từ giờ đến cuối năm sẽ được quý nhân phù trợ nên chả trách sao lại chiếm hết phần may mắn của thiên hạ. Xem tử vi tháng này của người tuổi Thìn có thể thấy rằng, bản mệnh sẽ giành được nhiều cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp. Có thể nói, người tuổi Thìn đang rất may mắn trong mọi phương diện thậm chí có thể trúng cả vé số nữa đấy.

Vận khí vô cùng cát lành, chẳng có khó khăn hay trở ngại nào có thể cản đường bạn cả, chuyện tăng lương thăng chức đã đến rất gần.

Công việc tốt nên tài lộc cũng theo đó mà tăng lên theo tỉ lệ thuận. Các nguồn thu nhập đều gia tăng không ngừng, bản mệnh thu lợi về đầy tay.

Tình cảm cá nhân cũng đơm hoa kết trái, người độc thân được nhiều người khác phái ngỏ lời, còn người đã có đôi cũng có những giây phút ngọt ngào của sự thấu hiểu và gắn kết giữa hai con tim cháy bỏng vì yêu.

 

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

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Theo tử vi - tướng số, đây là 3 con giáp có vận xui nhất năm 2022, đặc biệt tháng 8 năm nay chính là "khắc tinh" của 3 con giáp này.

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