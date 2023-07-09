Đúng thứ Hai ngày 10/7/2023, 3 con giáp ăn trúng LỘC TRỜI, bước chân ra cửa vàng rơi trúng đầu, cầu gì được đấy, không thiếu của ăn của để

Công việc: Công việc người tuổi Tý trong công việc tập trung cao cho công việc, chú ý những thông tin bản thân đề ra trước sếp.

Người tuổi Tý nhờ cần cù, chăm chỉ làm việc đạt được thành tựu cao.

Sức khỏe: Bổ sung các món ăn cần thiết giúp não bộ tốt hơn, hỗ trợ trí nhớ lâu dài.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Sự nghiệp của tuổi Tỵ được Thực Thần chiếu cố nên những người làm quán ăn, mở cửa hàng thực phẩm, buôn bán đồ ăn hoặc kinh doanh tự do sẽ gặp thuận lợi. Lộc kinh doanh trong ngày này khá nhiều, càng xởi lởi thì khách càng đông đến mức ai nhìn vào cũng nóng ruột.

Do cục diện Thủy khắc Hỏa nên tình yêu vừa chớm nở lại vấp phải rào cản từ phía gia đình hoặc bạn bè, bản mệnh phải tự mình cố gắng mà thôi. Đi ra ngoài nên tránh tham gia vào những hội buôn chuyện kẻo cái miệng hại cái thân, họa vô đơn chí.

Hãy cân nhắc chi tiêu để phòng khi có sự cố bất ngờ xảy ra còn xoay sở được. Tạm thời dẹp bỏ sở thích sang một bên, không mua sắm những thứ vô bổ kia thì bạn cũng chẳng làm sao cả.

Tuổi Dậu

Dậu may mắn đường công việc nhờ có Chính Quan nâng đỡ. Đặc biệt là những bạn đang xin việc, chờ tin tức thi cử, bầu cử, tăng lương thì thời gian tới sẽ có tin vui. Sau bao ngày vất vả thì tới đây bạn sẽ được may mắn chiếu cố, công việc mỉm cười, tương lai khởi sắc.

Vận trình tình cảm lâm Tương Phá nên anh chị em trong nhà dễ có lục đục, cha mẹ và con cái bất hòa. Đôi khi không thể nhìn vẻ bề ngoài để phán đoán một con người nên ai nói gì về bạn cứ mặc kệ họ, mình nhẫn nhịn thì mình được thêm phước, họ nóng giận họ gặp quả báo.

Kim dưỡng Thủy mang đến tin vui tài lộc. Người buôn bán kinh doanh được phù trợ, buôn may bán đắt bất ngờ, tuổi này biết giữ chữ tín với khách hàng nên tiếng lành đồn xa, khách hàng tìm đến nhiều, tiết kiệm tiền cũng giỏi, biết xoay xở lúc nguy nan.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!