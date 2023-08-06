Đúng thứ Hai đầu tuần (7/8/2023), 3 con giáp vượng tài vượng lộc, thắng lớn mọi mặt trận, gom tiền không ngơi tay

Tâm linh - Tử vi 06/08/2023 08:58

Nhờ biết đầu tư đúng chỗ, 3 con giáp này sẽ thu về nhiều lợi nhuận vào thứ Hai đầu tuần (7/8/2023).

Tuổi Hợi

Xem tử vi 12 con giáp, Hợi sẽ âm thầm chuyển vận vào thứ Hai đầu tuần (7/8/2023). Bạn sẽ rước tài lộc, có cơ hội thăng chức, tăng lương. Do đó, Hợi nên tận dụng mọi nguồn lực có trong tay vào thời điểm này để đạt được thành công, ổn định vị trí của mình ở nơi làm việc.

Mọi khó khăn trước đây không đủ làm con giáp này vấp ngã, nản trí. Từ thời gian này trở đi, Hợi sẽ có cơ hội xoay chuyển tình thế, đạt được danh tiếng. Sự nghiệp cũng theo đó mà phát triển. Cộng với những ý tưởng hay, Hợi có thể sử dụng chúng vào thực tế, biến chúng thành tiền bạc. Bạn sẽ sớm giàu có, giành được cuộc sống tốt đẹp bằng chính đôi tay mình.

Đúng thứ Hai đầu tuần (7/8/2023), 3 con giáp vượng tài vượng lộc, thắng lớn mọi mặt trận, gom tiền không ngơi tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Những người tuổi Tý hiền lành, tốt bụng và hòa nhã. Trong công việc, họ cẩn thận, tỉ mỉ và kiên nhẫn. Khi gặp khó khăn, con giáp này vẫn giữ được thái độ bình tĩnh, kiên nhẫn chứ không tỏ ra chán nản. Trong kinh doanh, Tý thể hiện được sự nhanh nhẹn, nhạy bén.

Những người làm công ăn lương thường cần mẫn, chăm chỉ và không dễ gì bỏ cuộc trước mỗi khó khăn. Đúng thứ Hai đầu tuần (7/8/2023), tuổi Tý có tài lộc suôn sẻ, đón rước Thần Tài vào nhà. Nếu làm kinh doanh, bạn sẽ gặp được nhiều khách hàng, chốt được lượng đơn hàng lớn. Không những thế, Tý còn nhận được nhiều cơ hội đầu tư, kinh doanh, sinh lời. Dù kiếm được nhiều tiền nhưng Tý cũng cần cân nhắc kỹ lưỡng khi chi tiêu, chớ nên tốn tiền vào những vật dụng không cần thiết.

Đúng thứ Hai đầu tuần (7/8/2023), 3 con giáp vượng tài vượng lộc, thắng lớn mọi mặt trận, gom tiền không ngơi tay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Xem tử vi 12 con giáp, tuổi Mão ân cần, chu đáo và giàu lòng trắc ẩn, thường hay giúp đỡ người khác. Cũng bởi vì vậy mà nhận được nhiều phúc báo. Về hậu vận, bạn thường có được cuộc sống ấm êm, đủ đầy.

Trong thứ Hai đầu tuần (7/8/2023), Mão có vận quý nhân cực vượng nên đi đến đâu cũng có người giúp đỡ, tạo điều kiện phát triển khả năng. Trong công việc, con giáp này thể hiện được tư duy sắc sảo, con mắt nhìn xa trông rộng nên đầu tư đâu sinh lời đó. Đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh, Mão buôn bán mát tay, có tài thuyết phục người. Hầu hết trong số những người tuổi Mão đều thường có sự nghiệp vững chắc, thu nhập ổn định.

Đúng thứ Hai đầu tuần (7/8/2023), 3 con giáp vượng tài vượng lộc, thắng lớn mọi mặt trận, gom tiền không ngơi tay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

CẢNH BÁO: Tuần cuối tháng 7/2023, 3 con giáp này GIÀU Ú Ụ, cứ ra cửa tiền rơi trúng đầu, công danh viên mãn, tiêu mãi không hết

CẢNH BÁO: Tuần cuối tháng 7/2023, 3 con giáp này GIÀU Ú Ụ, cứ ra cửa tiền rơi trúng đầu, công danh viên mãn, tiêu mãi không hết

Dự đoán tuần cuối tháng 7/2023, ngoài tuổi Dậu thì 2 con giáp này sẽ có quý nhân phù trợ, giàu ú ụ, cứ ra cửa là có tiền, tiêu mỏi tay không hết.

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