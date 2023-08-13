Đúng thứ Hai đầu tuần (14/8/2023), 3 con giáp chạy đằng trời thì tài lộc cũng bám đuôi, tiền xài phủ phê, vàng nhét ngập két sắt

Tâm linh - Tử vi 13/08/2023 07:53

Tử vi dự đoán, trong ngày thứ Hai đầu tuần, 3 con giáp này sẽ gặp nhiều may mắn về đường tài lộc, tiền bạc rủng rỉnh chi tiêu không hết.

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất là những người sống ngay thẳng, thật thà và tốt bụng. Họ không bao giờ vì tiền tài, vật chất, địa vị mà đánh mất đi giá trị, phẩm chất của con người mình. Dù làm việc gì, tuổi Tuất cũng nghĩ cho lợi ích của cộng đồng, tập thể. Tuổi Tuất sống rất cẩn thận, ít khi đặt quá nhiều niềm tin vào bất kỳ ai. Họ kiên định, có lập trường và quan điểm của riêng mình, không dễ gì bị người khác thuyết phục.

Khổ tận cam lai, sau những thăng trầm, đúng ngày thứ Hai đầu tuần, con giáp tuổi Tuất giàu có này sẽ đạp trúng hũ vàng, cứ thế mà đổi đời. Thế nên, dù bị tiểu nhân quấy phá, kẻ xấu ngáng đường con giáp may mắn này vẫn chiến thắng nghịch cảnh. Chỉ cần dám nghĩ làm thì từ đây Tuất sẽ có cuộc sống thăng hoa, tình tiền đủ đầy.

Đúng thứ Hai đầu tuần (14/8/2023), 3 con giáp chạy đằng trời thì tài lộc cũng bám đuôi, tiền xài phủ phê, vàng nhét ngập két sắt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Những người tuổi Thìn vốn ăn ở hiền lành, chịu thương chịu khó, không ngại gian khổ mà luôn nỗ lực phấn đấu để gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Không như những con giáp khác, tuổi Thìn biết mình đang ở vị trí nào, họ muốn nhận lại những gì mình xứng đáng nhận, và họ cũng biết rằng nếu như không cố gắng thì không cách nào thành công.

Đặc biệt trong ngày thứ Hai đầu tuần, tuổi Thìn sẽ bước vào thời hoàng kim của đời mình. Phú quý ập vào nhà, tiền của nối đuôi nhau chui vào túi, đắc tài đắc lộc, phát tài cực to. Con giáp tuổi Thìn hãy nắm bắt ngay cơ hội này để kẻo hối hận không kịp.

Đúng thứ Hai đầu tuần (14/8/2023), 3 con giáp chạy đằng trời thì tài lộc cũng bám đuôi, tiền xài phủ phê, vàng nhét ngập két sắt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trời sinh tuổi Ngọ là những người độc lập trong cuộc sống, không bao giờ dựa dẫm, ỷ lại vào bất kỳ ai. Bất kể là việc gì, dù đơn giản hay phức tạp, tuổi Ngọ đều là người đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ. Họ rất coi trọng danh dự, chữ tín của bản thân mình, bởi vậy khi được giao phó bất kì trọng trách nào, người này đều cố gắng hết mình để hoàn thành.

Theo tử vi dự đoán, trong ngày thứ Hai đầu tuần, vận may của tuổi Ngọ sẽ bất ngờ lội ngược dòng, họ không những được thần tài chiếu cố hết mực mà quý nhân cũng bên cạnh phù trợ, bất kể làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió. Chẳng may có gặp trắc trở thì cũng chỉ là giai đoạn nhất thời, sau tất cả, tuổi Ngọ sẽ có được một cuộc sống viên mãn, không thiếu thứ gì.

Đúng thứ Hai đầu tuần (14/8/2023), 3 con giáp chạy đằng trời thì tài lộc cũng bám đuôi, tiền xài phủ phê, vàng nhét ngập két sắt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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