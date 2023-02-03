Đúng Rằm tháng Giêng (ngày 14/1 âm lịch): VẬN TÀI BÙNG NỔ, 3 con giáp liên tiếp đón tin vui, lộc lá tràn vào đầy nhà, giàu sang không ai bằng

Tâm linh - Tử vi 03/02/2023 14:59

Theo tử vi học tuổi Thìn, tuổi Thân, tuổi Dậu là những con giáp gặp được nhiều may mắn vào Rằm tháng Giêng (14/1 âm lịch).

Tuổi Thìn

Trời sinh Thìn là con giáp khôn ngoan, mạnh mẽ lại có gan làm giàu, luôn muốn vươn lên làm chủ vận mệnh. Thế nên, chỉ cần có cơ hội con giáp này sẽ nắm bắt ngay lập tức, tận dụng triệt để may mắn trời cho.

Nhờ thế, vào Rằm tháng Giêng (14/1 âm lịch), người tuổi Thìn càng thêm phúc thêm phần, tình tiền viên mãn. Con giáp may mắn này sẽ gánh lộc về nhà, đếm tiền sái tay. Dù làm thuê hay làm chủ cũng sẽ kiếm được bộn tiền, giàu nhanh đến chóng mặt.

Đúng Rằm tháng Giêng (ngày 14/1 âm lịch): VẬN TÀI BÙNG NỔ, 3 con giáp liên tiếp đón tin vui, lộc lá tràn vào đầy nhà, giàu sang không ai bằng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thông minh, nhanh nhẹn và có trách nhiệm nên Thân được cấp trên hết lòng nâng đỡ, đồng nghiệp dù muốn cũng chẳng thể “hạ bệ”. Càng chí thú làm ăn, các chú Khỉ càng gặt hái những thành quả đáng ngưỡng mộ trong sự nghiệp. 

Tuổi Thân sẽ một bước đổi đời vì cát tinh chiếu rọi trong ngày Rằm tháng Giêng (14/1 âm lịch). Công việc của Thân sẽ thuận buồm xuôi gió, mọi thành quả công việc đều được đánh giá cao. Tài lộc vẫy gọi khiến việc kinh doanh của tuổi Thân thu lợi nhuận gấp 5 gấp 10.

Đúng Rằm tháng Giêng (ngày 14/1 âm lịch): VẬN TÀI BÙNG NỔ, 3 con giáp liên tiếp đón tin vui, lộc lá tràn vào đầy nhà, giàu sang không ai bằng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Nhờ được thần tài đưa đường chỉ lối, quý nhân nâng đỡ nên trong Rằm tháng Giêng (14/1 âm lịch), người tuổi Dậu sẽ liên tục nhận tin vui tài lộc. Công việc suôn sẻ, có nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp nên đây chính là thời gian may mắn nhất của Dậu. 

Dậu hãy tận dụng thời cơ nghìn năm có một này để gánh lộc về nhà, rung đùi hốt bạc. Chỉ cần quyết định sáng suốt, dám dấn thân và tránh xa thị phi thì sự nghiệp con giáp sẽ lên như diều gặp gió. Tuy nhiên, Dậu cần lưu ý, đừng ngủ quên trên chiến thắng nhé.

Đúng Rằm tháng Giêng (ngày 14/1 âm lịch): VẬN TÀI BÙNG NỔ, 3 con giáp liên tiếp đón tin vui, lộc lá tràn vào đầy nhà, giàu sang không ai bằng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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