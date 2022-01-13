Đúng ngày thứ 6, ngày 14/1, 3 con giáp tài lộc hanh thông, kiếm tiền khá thuận lợi, ngồi mát ăn bát vàng

Đúng ngày thứ 6, ngày 14/1, Thực Thần mang tới cho người tuổi Mão những cơ hội kiếm tiền khá thuận lợi. Người kinh doanh buôn bán được quý nhân giúp sức nên làm ăn thuận lợi, tiền bạc vào nhà nhiều như nước, lợi nhuận tăng cao ngoài dự kiến.

Trong khi đó, người làm công ăn lương bên cạnh thu nhập từ công việc chính thì có thêm khoản thu từ nghề tay trái, việc làm thêm được người quen giới thiệu. Bạn biết cách sắp xếp thời gian hợp lý nên luôn có thể cân bằng công việc chính – phụ, thu nhập được duy trì ở mức dư dả.

Đúng ngày thứ 6, ngày 14/1, người tuổi Tỵ có Chính Tài ở bên, bản mệnh sẽ không cần phải lo lắng về chuyện tiền bạc. Thu nhập vững vàng từ công việc chính giúp cho con giáp này khá vững tâm, không lo lắng quá nhiều về những vấn đề không đáng có nữa, có thể thoải mái chi tiêu theo ý mình. Nếu làm kinh doanh, buôn bán, bạn có thể tìm được những mối đầu tư có lợi tăng nhanh.

Trong chuyện tình cảm, mối quan hệ giữa người tuổi Tỵ và nửa kia của mình cũng đang tiến triển rất tốt đẹp. Nhờ đôi bên luôn chia sẻ và tâm sự với nhau nên bạn có thể đoán được suy nghĩ của nửa kia ngay cả khi người ta chưa lên tiếng.

Người tuổi Mùi

Đúng ngày thứ 6, ngày 14/1, Cục diện Tam Hợp che chở cho vận trình của người tuổi Mùi. Công việc của bản mệnh có những bước phát triển rất thuận lợi, quan hệ xã giao hài hòa. Đây là thời điểm rất thích hợp để bản mệnh tiến hành các kế hoạch kí kết hợp đồng nhằm thu về nguồn lợi dồi dào. Tuy nhiên trong chuyện tiền bạc bạn cần rõ ràng sòng phẳng, đừng cả nể mà vì tình cảm lại mất tiền bạc, cuối cùng ngay cả tình cảm cũng không giữ được.

Đúng ngày thứ 6, ngày 14/1, Cục diện Tam Hợp che chở cho vận trình của người tuổi Mùi. Ảnh minh họa: Internet.

Trong chuyện tình cảm, người độc thân cần thoải mái hơn trong việc thể hiện mình trước người khác phái. Sự ngượng ngùng của bạn có thể bị cho rằng lạnh lùng, khó gần, thiếu hợp tác và chặn đứng ý định tiếp cận bạn của người khác.

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