Đúng ngày mùng 1/8 âm: Cát tinh soi chiếu thêm thần May mắn hết lòng ủng hộ, 3 tuổi tay trái hái tiền, tay phải vơ vàng, của nả đầy nhà, vận hên dẫn lối

Vốn là một người nóng tính, thẳng thắn, bộc trực nên tuổi Tỵ dễ gây mất lòng mọi người xung quanh, có thể nói đây là tuýp người "khẩu xà, tâm Phật", nóng nảy thì nói một thôi một hồi rồi lại quên chứ không thù hằn ai bao giờ.

Tử vi dự báo rằng vào ngày 1/8 âm, bản mệnh lại càng gặp được nhiều thăng tiến, đem đến sự dư dả về mặt tài chính, thậm chí tình cảm cũng nở hoa, kết trái ngọt như ý nguyện

Nhưng cũng chính bởi tính cách thẳng thắn ấy khiến con giáp này gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống, đặc biệt là trong công việc, lòng quả quyết, dám nghĩ dám làm đã đưa bản mệnh đến những vị trí cao trong lĩnh vực sở hữu.

Tuổi Dần

Tháng 8 âm tới, sự nghiệp của người tuổi Dần khởi sắc. Những khoản tiền thưởng, tiền lãi, tiền hoa hồng và ngay cả giải thưởng khi bạn tham gia một cuộc thi sẽ khiến túi tiền của bạn thêm rủng rẻng. Đây cũng sẽ là tháng nên đưa ra những quyết định quan trọng trong cuộc đời như mua xe hoặc mua nhà.

Người tuổi Dần là những người hiểu biết, năng động, dũng cảm và có động lực cao, họ có thể giữ thái độ nhiệt tình với cuộc sống mọi lúc mọi nơi, họ kiên nhẫn và đưa ra những phán đoán hợp lý khi đối mặt với nhiều vấn đề. Vì vậy, sẽ ít mắc phải sai lầm.

Ảnh minh họa

Đầu tháng 8 âm, những người cầm tinh con Hổ sẽ đón nhận được sự che chở của quý nhân, hanh thông như ý, có thêm cơ hội làm giàu, tiền vào như vịt gặp nước, chỉ cần nỗ lực của bản thân họ sẽ nhận được sự tán thưởng của mọi người.

Người tuổi Dần không chỉ có mỗi đường tiền bạc tốt còn có nhiều điều bất ngờ đang chờ bạn khám phá, bạn sẽ sớm có được cơ hội tốt để thăng quan tiến chức, giàu sang phú quý, cuộc sống cũng được cải thiện rất nhiều trong tháng 8 âm này.

Tuổi Tuất

Cuộc sống dù có khó khăn đến đâu, hoàn cảnh có thảm thương ra sao thì người tuổi Tuất vẫn luôn tìm thấy được niềm vui. Không những vậy họ còn mang nguồn vui ấy chia sẻ với mọi người xung quanh.

Người tuổi Tuất ghét phải làm điều gì gò bó hay bị ai đó quản thúc trong một không gian bí bách, hạn hẹp. Con giáp này thích đi xa, tự mình trải nghiệm và chinh phục thử thách trong cuộc sống. Mục đích của người tuổi Tuất là tận hưởng niềm vui, nên Tuất lúc nào cũng rất nhiều năng lượng. Đến đầu tháng 8 âm tới, Tuất chuẩn bị tinh thần đón nhận vận may, tài lộc để cả tháng sung túc đủ đầy.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.