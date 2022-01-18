Đúng ngày mai, thứ Tư 19/1/2022, mây mù giăng kín lối, 3 con giáp như 'chuột kẹt góc nhà', một phút lơ là cũng tạo điều kiện cho kẻ kiểu nhân nắm thóp

Tâm linh - Tử vi 18/01/2022 12:09

Tử vi 12 con giáp dự đoán, thứ Tư 19/1/2022, mây mù giăng kín lối, 3 con giáp gặp vận xui đeo bám, lơ là dễ bị tiểu nhân quấy phá.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, do chịu tác động từ cục diện Sửu Thìn Tương Phá, người tuổi Thìn làm gì cũng phải hết sức thận trọng, nhòm trước ngó sau, tính toán kĩ càng để tránh sai sót có thể xảy ra. Tiểu nhân vận trong ngày của bạn khá lớn, chỉ một phút lơ là cũng tạo điều kiện cho kẻ kiểu nhân nắm thóp, gây khó dễ.

Hơn nữa, chuyện tình cảm với người ấy cũng không được như ý khiến tinh thần bạn vô cùng chán chường và uể oải. Người ấy trách móc vì bạn ít dành thời gian quan tâm đến cảm xúc của người ta, trong khi bạn chỉ muốn đối phương hiểu và thông cảm cho những khó khăn hiện tại mà mình đang phải đối mặt. Sự căng thẳng lần này khiến mối quan hệ của cả hai lâm vào thế bí.

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Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Cục diện Tương Hại là điềm báo người tuổi Ngọ có thể gặp không ít chuyện rắc rối và phức tạp trong ngày hôm nay. Hầu hết đều do những lời thị phi từ những kẻ tiểu nhân ghen ghét gây ra. Dù biết nhiều chuyện chỉ là đồn đoán vô căn cứ nhưng bạn không thể để ngoài tai, dễ bị những điều đó làm lay động tâm trí.

Hôm nay cũng là ngày mà những chú Ngựa rất dễ bị kích động, thậm chí trở thành người ngang ngược khi thấy ai đó có ý kiến trái chiều với mình. Mỗi người có một quan điểm riêng, bạn có thể tranh luận để đôi bên hiểu được ý tưởng của nhau nhưng cần hết sức bình tĩnh, tránh biến thành cuộc cãi vã gay gắt sẽ ảnh hưởng đến hòa khí chung.

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Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Kiếp Tài xuất hiện là điềm báo họa phá tài đang đến rất gần với người tuổi Thân. Tốt nhất bản mệnh nên thận trọng trong việc đầu tư kinh doanh trong ngày thứ tư này. Đừng vì tham cái lợi trước mắt mà nhẹ dạ cả tin nghe theo lời người khác, đến lúc mất tiền có hối hận cũng đã muộn rồi.

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Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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