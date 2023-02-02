Đúng ngày mai, thứ Sáu 3/22/2023, Thần Tài bỏ rơi, Thái Bạch quét sạch nhà, 3 con giáp tiền của hao hụt, dễ rơi vào tình trạng mất mát trắng tay, cuộc sống trở nên khó khăn

Tâm linh - Tử vi 02/02/2023 12:52

Thứ Sáu 3/22/2023, 3 con giáp tiền của hao hụt, dễ rơi vào tình trạng mất mát trắng tay, cuộc sống trở nên khó khăn.

Tuổi Mão

Sự nghiệp của người tuổi Mão sẽ diễn ra với nhiều biến động trong ngày mai. Những mối quan hệ xã giao liên tục phát sinh nhiều vấn về, trong đó người thương thì ít mà kẻ ghen ghét thì nhiều. Song, bản mệnh nên nhớ rằng đứng ở vị trí cao hơn đồng nghiệp thì phải chịu những áp lực như thế này. Mặc dù khoản nhập vẫn duy trì ổn định nhưng dường như có khá nhiều khoản phát sinh trong ngày khiến cho con giáp này chi một khoản tiền không nhỏ. 

Song song đó, chuyện tình cảm của con giáp xui xẻo này cũng không được vui vẻ. Hai bạn có những quan điểm trái chiều và xảy ra tranh cãi. Những vấn đề phát sinh không quá lớn lao nhưng do cả hai đều không muốn nói ra nên khiến cho mối quan hệ dần xa cách.

Đúng ngày mai, thứ Sáu 3/22/2023, Thần Tài bỏ rơi, Thái Bạch quét sạch nhà, 3 con giáp tiền của hao hụt, dễ rơi vào tình trạng mất mát trắng tay, cuộc sống trở nên khó khăn - Ảnh 1
Sự nghiệp của người tuổi Mão sẽ diễn ra với nhiều biến động trong ngày mai - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Cục diện Kiếp Tài tạo nên không ít khó khăn cho người tuổi Tỵ khiến bạn không thể hoàn thành những nhiệm vụ được giao phó. Con giáp này nên cân nhắc nhờ đến sự hỗ trợ của đồng nghiệp để cải thiện hiệu suất. Bản mệnh mất đi một khoản thu nho nhỏ từ những trò chơi may rủi cùng đồng nghiệp và những người bạn. Người tuổi này vẫn chưa nhận được khoản thu từ công việc nên cần cân đối chi tiêu cho phù hợp.

Vận trình tình duyên của bản mệnh cũng sẽ không được thoải mái. Bản mệnh và đối phương có những tranh cãi to tiếng vì những việc khá vụn vặt. Hai bạn đều muốn mình là người chiến thắng và bảo vệ quan điểm của bản thân nên khiến cho xung đột càng trở nên gay gắt. 

Đúng ngày mai, thứ Sáu 3/22/2023, Thần Tài bỏ rơi, Thái Bạch quét sạch nhà, 3 con giáp tiền của hao hụt, dễ rơi vào tình trạng mất mát trắng tay, cuộc sống trở nên khó khăn - Ảnh 2
Cục diện Kiếp Tài tạo nên không ít khó khăn cho người tuổi Tỵ khiến bạn không thể hoàn thành những nhiệm vụ được giao phó - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Vận trình tài lộc của người tuổi Thân sẽ không được như ý trong ngày thứ Sáu này. Người tuổi này có nhiều hoạch định về tài chính. Bạn chủ động tìm kiếm những cơ hội hợp tác mới nhưng không được như dự tính. Các đơn vị đều đang có những khó khăn và muốn cắt giảm tài chính nên rất khó để có một mối hợp tác chất lượng trong thời gian này.

Vận trình tình cảm của con giáp này cũng sẽ có nhiều biến động không dứt. Nguyên nhân khiến người tuổi này đến bây giờ vẫn còn độc thân là do quá khắt khe trong việc lựa chọn bạn đời. Có thể nói bạn đã bỏ qua không ít mối nhân duyên tốt trước đó để đi tìm kiếm một “người yêu” lý tưởng nhưng quá xa rời thực tế.

Đúng ngày mai, thứ Sáu 3/22/2023, Thần Tài bỏ rơi, Thái Bạch quét sạch nhà, 3 con giáp tiền của hao hụt, dễ rơi vào tình trạng mất mát trắng tay, cuộc sống trở nên khó khăn - Ảnh 3
Vận trình tài lộc của người tuổi Thân sẽ không được như ý trong ngày thứ Sáu này - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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