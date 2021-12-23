Đúng ngày mai, thứ Sáu 24/12/2021, Tam Hợp tụ khí, 3 con giáp 'tay không gây dựng cơ đồ', nắm trong tay vạn điều may mắn, trăm điều bình an

Tâm linh - Tử vi 23/12/2021 06:18

Tử vi 12 con giáp cho hay, thứ Sáu 24/12/2021, Tam Hợp tụ khí, 3 con giáp may mắn gây dựng sự nghiệp có bước nhảy vọt đáng mơ ước.

Tuổi Thìn

Chính Tài xuất hiện trợ giúp tài lộc và sự nghiệp của người tuổi Thìn trong ngày thứ sáu này. Bản mệnh càng có nhiều cơ hội thăng tiến, đường quan lộc thênh thang, mở ra nhiều cơ hội thành công và làm giàu mới, cảm giác kiếm tiền cũng trở nên nhẹ nhàng hơn trước.

Ngoài việc tiết kiệm tiền bạc, bản mệnh cũng nên tìm hướng kinh doanh hay đầu tư để tiền của bạn được lưu thông liên tục, nếu không tiền có nhiều đến mấy rồi cũng sẽ đến ngày tiêu hết. Chỉ có cách vừa tiêu vừa tìm cách tăng thêm lợi nhuận, con giáp may mắn mới thể duy trì tài lộc cho mình.

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tam Hợp tụ khí mang đến cho người tuổi Mùi vận đào hoa vượng sắc, chuyện tình cảm của bạn mỗi lúc một thăng hoa, lúc này nhắc nhở bạn nên chủ động hơn trong mối quan hệ hiện tại. Có thể người ấy đang chờ bạn ngỏ lời đấy.

Lại thêm Thiên Tài chiếu mệnh, những chú Dê còn gặp rất nhiều may mắn trên phương diện tài lộc. Những người theo nghiệp kinh doanh hoặc có nghề tay trái sẽ gặt hái được thành quả đáng giá sau chuỗi thời gian vất vả. Nếu biết đầu tư đúng đắn, bạn có thể nhanh chóng thu được lợi nhuận.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Chính Tài mang đến cho người tuổi Tuất những cơ hội tuyệt vời để cải thiện nguồn tài chính hiện tại. Đó có thể là một cơ hội đầu tư béo bở hoặc dự án trước đó của bạn có thu hoạch bất ngờ. Công sức bấy lâu của bạn cuối cùng đã được đền đáp xứng đáng, hãy tiếp tục kiên định với lựa chọn của mình nhé.

Ngũ hành xung khắc lại khiến bản mệnh khá đau đầu vì chuyện tình cảm rối ren. Bạn không lường trước được những điều có thể xảy ra sau lời nói dối của mình, một lần nói dối sẽ cần rất nhiều lần lừa dối khác để che đậy. Bạn luôn trong tình trạng thấp thỏm, bất an vì lo sợ nửa kia phát hiện ra sự thật.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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