Đúng ngày mai, thứ Hai, ngày 7/5/2022, tài lộc lùi xa, vận trình xui rủi, 3 con giáp làm ăn thua lỗ, nợ chất ngập đầu, tiểu nhân đeo bám, khó thoát nạn kiếp

Tử vi thứ Bảy ngày 7/5/2022 cho thấy, 3 con giáp xui xẻo bị Hung Tinh soi trúng nên vận trình lao dốc không phanh, tiền tài tiêu tan, khó thoát tai ương.

Tuổi Tý Người tuổi Tý bước sang thứ Bảy vận trình tụt dốc, tài lộc trục trặc. Con giáp trở nên kiêu ngạo, không chịu tiếp thu ý kiến của người khác. Điều này khiến con giáp tự chuốc lấy rắc rối. Bên cạnh đó, khi muốn góp ý hoặc phê bình ai đó, bạn cần sự khéo léo trong ngôn hành, chớ nên trách móc gay gắt, tổn thương người nghe. Chuyện tình cảm không có gì nổi bật. Con giáp độc thân chưa tìm được người vừa ý. Các cặp đôi yêu nhau thì dễ xảy ra mâu thuẫn, trục trặc. Con giáp được khuyên nên suy nghĩ về mối quan hệ của mình.

Người tuổi Tý bước sang thứ Bảy vận trình tụt dốc, tài lộc trục trặc - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Dần Trong thứ Bảy, người tuổi Dần vướng vận tiểu nhân, vận trình tụt dốc. Con giáp có thể sẽ phải chịu oan ức với những kẻ ném đá giấu tay dù bản thân chả làm gì sai cả. Sự thiếu tập trung trong công việc của bản mệnh cũng có thể gây ra nhiều sai sót nặng nề. Do đó, bạn cần phải hết sức cẩn trọng nhất là khi đưa ra những quyết định liên quan đến tập thể. Trong tình cảm, con giáp xui xẻo nếu không kiểm soát cảm xúc dễ nói ra những lời gây tổn thương tới nửa kia, nguy cơ đường ai nấy đi là rất cao.

Trong thứ Bảy, người tuổi Dần vướng vận tiểu nhân, vận trình tụt dốc - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Ngọ Người tuổi Ngọ làm gì cũng xui xẻo trong thứ Bảy. Thời điểm này không thích hợp để con giáp thực hiện những dự định lâu dài. Nhất là những việc quan trọng nên để tới dịp khác, khi vận trình được mở rộng hơn. Thu nhập của bản mệnh cũng không mấy ổn định, Ngọ nên hạn chế chi tiêu, đừng để bạn thân lâm vào thiếu hụt, nợ nần. Trong phương diện tình cảm, người độc thân miệt mài với công việc không quan tâm chuyện yêu đương. Bản mệnh đang trong một mối quan hệ lại cảm thấy chút cô đơn, tình cảm ngày càng lạnh nhạt. Người tuổi Ngọ làm gì cũng xui xẻo trong thứ Bảy - Ảnh minh họa: Internet * Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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