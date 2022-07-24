Đúng ngày mai, thứ Hai ngày 25/7/2022, Hung Tinh chiếu mệnh, cát khí lùi xa, 3 con giáp gặp đủ vận xui, tài lộc đứt đoạn, sự nghiệp mờ mịt, vướng nhiều thị phi, tranh chấp

Tâm linh - Tử vi 24/07/2022 11:44

Đúng ngày mai, thứ Hai ngày 25/7/2022, 3 con giáp xui xẻo tài lộc đứt đoạn, sự nghiệp mờ mịt, làm gì cũng thất bại.

Tuổi Tý

Trong thứ Hai, người tuổi Tý gặp nhiều biến cố, mọi việc đều không thuận lợi. Tiểu nhân xuất hiện mang đến nhiều thị phi khiến mọi người không hiểu rõ tình hình sẽ cái nhìn không đúng về bạn. Trong thời gian này, bản mệnh nên bình tĩnh giải quyết vấn đề, tránh gây tranh cãi tay đôi sẽ không tốt cho mối quan hệ với đồng nghiệp

Con giáp nên quan tâm đến gia đình nhiều hơn. Hãy cố gắng dành một khoảng thời gian để quây quần bên các thành viên, cùng trò chuyện và làm các công việc nhà, đừng dồn mọi trách nhiệm cho nửa kia.

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Trong thứ Hai, người tuổi Tý gặp nhiều biến cố, mọi việc đều không thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ trong thứ Hai xảy ra những sự cố nhỏ. Tuy nhiên, con giáp không thể kiểm soát được nó và khiến sự việc ngày càng trở nên tồi tệ. Bản mệnh được khuyên nên trao đổi với mọi người để có thể đưa ra được phương hướng giải quyết đúng đắn nhất.

Vận tài lộc sa sút, Con giáp không có  nguồn thu nhập không ổn định nên thường rơi vào hoàn cảnh túng thiếu, mất phương hướng. Bản mệnh cần có kế hoạch chi tiêu rõ ràng nếu không muốn lâm vào nợ nần.

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Người tuổi Ngọ trong thứ Hai xảy ra những sự cố nhỏ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trong thứ Hai vận trình không khả quan. Con giáp xui xẻo này càng lo lắng thì càng dễ hành động vội vàng, hấp tấp và dẫn đến sai lầm không đáng có. Bản mệnh có thể sẽ phải hối hận vì thành quả trong tay bỗng tan thành mây khói.Hãy vững tin vào bản thân và phấn đấu không ngừng nghỉ, một khi vận hạn qua đi, Mùi sẽ được nhận thành quả xứng đáng.

Trong chuyện tình cảm,  con giáp có thể sẽ cảm thấy buồn bã trong lòng về chuyện tình cảm. Bạn vẫn ước mơ về nửa kia của mình, nhưng tới khi có một người cùng chung bước rồi thì lại nhận ra mọi chuyện chẳng giống như mình nghĩ.

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Người tuổi Mùi trong thứ Hai vận trình không khả quả - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo

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