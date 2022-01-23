Đúng ngày mai, thứ Hai ngày 24/1/2022, mọi vận may đều rời bỏ, 3 con giáp vận trình chạm đáy, tài lộc lung lay, thị phi bao vây tứ phía

Tâm linh - Tử vi 23/01/2022 10:56

Theo tử vi hàng ngày, vào đúng thứ Hai ngày 24/1/2022, 3 con giáp xui xẻo khôn lường, gặp nhiều hung hiểm, vận trình lao dốc không phanh.

Tuổi Thìn

Vào thứ Hai, người tuổi Thìn vận trình chạm đáy, tài lộc lung lay. Con giáp bỗng trở nên nóng nảy, hay cáu gắt và không chịu thua kém bất kỳ ai. Điều này mang đến không ít điều tiếng và thị phi cho con giáp. Thiện cảm về bạn trong lòng nhiều người cũng sẽ không còn. Thìn cần tự kiềm chế cảm xúc của mình và học cách lắng nghe nếu muốn thăng tiến trong tương lai.

Thìn đang phải gánh chịu 1 áp lực khổng lồ từ nhiều phía. Con giáp cần phải cân đối giữa sự nghiệp và cuộc sống và tránh những ý nghĩ tiêu cực. Nếu thấy những dấu hiệu bất thường của cơ thể, con giáp nên gặp bác sĩ ngay.

con giap xui xeo 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trong thứ Hai gặp nhiều trắc trở. Con giáp sẽ phải đối diện với nhiều sự cạnh tranh, thậm chí là tranh chấp của đồng nghiệp.Điều bạn cần làm bây giờ là hạn chế những suy nghĩ tiêu cực, không ngừng cố gắng vươn lên để ngày càng trở thành một người xuất sắc hơn.

Tài chính trì trệ, bản mệnh cần có cách chi tiêu hợp lý, không nên thích gì mua nấy, tiêu xài phung phí mà không quan tâm đến đồng lương của mình. Ngoài ra, bản mệnh cũng hạn chế cho người khác vay tiền vì nhiều khả năng không lấy lại được mà còn mất đi thân tình trước đó.

con giap xui xeo 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Vào thứ Hai, người tuổi Hợi rắc rối bao vây, tiền tài rời bỏ. Công việc liên tiếp thua lỗ, bản mệnh trở nên chán nản và muốn bỏ cuộc. Tiền tài cũng vì thế mà bị ảnh hưởng trầm trọng. Nhiều khả năng con giáp xui xẻo này sẽ có một cái Tết không vui. Con giáp nên sắp xếp lại những gì mình đã làm trong thời gian vừa rồi để rút ra bài học và lên kế hoạch cho dự tính tiếp theo.

Sức khỏe của Hợi cũng là điều đáng lo ngại trong thời gian này. Hãy chú ý nghỉ ngơi, làm việc hợp lý để tinh thần thoải mái, tìm ra hướng đi cho riêng mình.

con giap xui xeo 3
Ảnh minh họa: Internet

 *Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 24/1/2022, may mắn ngập lối, 3 con giáp thuận thế phát tài, công danh thăng tiến, tiền bạc ồ ạt tìm đến tận nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 24/1/2022, may mắn ngập lối, 3 con giáp thuận thế phát tài, công danh thăng tiến, tiền bạc ồ ạt tìm đến tận nhà

Theo tử vi hàng ngày, vào đúng thứ Hai ngày 24/1/2022, 3 con giáp may mắn phát tiến công danh, hanh thông tài lộc, thuận lợi chạm đến những thành công vang dội.

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