Tử vi tuần mới (24/1-30/1), vượt qua hung hiểm, 3 con giáp xoay chuyển vận mệnh, sự nghiệp phất lên, lắm tiền nhiều của, chính thức bước chân vào giới thượng lưu

Tử vi tuần mới (24/1-30-1) cho thấy, 3 con giáp may mắn làm ăn thuận lợi, thăng hạng tiền tài, có được cuộc sống phủ phê, sung túc.

Tuổi Ngọ

Bước sang tuần mới, người tuổi Ngọ làm ăn thuận lợi, phát tài phát lộc. Con giáp sau thời gian nỗ lực không ngừng đã chứng minh được bản lĩnh của mình, chính thức mở ra con đường thăng quan tiến chức. Con giáp nhận được sự xem trọng của tất cả mọi người, mỗi lời nói ra đều có tầm ảnh hưởng nhất định. Vấn đề tài lộc của Ngọ cũng có nhiều dấu hiệu đáng mừng. Các dự án có bản mệnh tham gia nay đã bắt đầu sinh lời, bạn thu được nguồn tiền không nhỏ và tăng dần theo thời gian.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi trong tuần này vận trình bứt phá, liên tiếp gặp may. Bản mệnh được quý nhân phù trợ nên dù gặp hung hiểm gì cũng tai qua nạn khỏi, thuận lợi chạm đến thành công vang dội. Con giáp tìm thấy hướng đi riêng cho mình. từ từ tách ra khỏi tập thể. Nếu đang có ý định đầu tư kinh doanh hay lấn sân sang một lĩnh vực mới, con giáp nên tìm hiểu kỹ ngay từ bây giờ vì thời cơ để con giáp đổi đời đang đến rất gần. Vận mệnh của con giáp sẽ có những thay đổi rất đáng mong chờ trong thời gian tới.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trong tuần mới, người tuổi Mão phúc khí tăng cao, nhận được vô vàn điều tốt lành. Con giáp nếu là người kinh doanh sẽ có được những hợp đồng tốt, mang lại lợi nhuận khổng lồ. Con giáp mở rộng quy mô làm ăn và chạm đến đỉnh cao danh vọng. Còn nếu là người làm công ăn lương, con giáp được cấp trên tin tưởng đề bạt lên những chức vụ cao hơn. Con đường tài lộc của con giáp may mắn này từ đây cũng thăng hoa vượt bậc, lương thưởng nhiều không kể xiết.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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