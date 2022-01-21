Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 22/1/2022, hào quang vụt tắt, 3 con giáp vận trình ảm đạm, chật vật làm ăn, tiền tài rơi vào thâm hụt

Tử vi thứ Bảy, ngày 22/1/2022, 3 con giáp xui xẻo tài lộc trì trệ, làm ăn thua lỗ. Bản mệnh gặp nhiều rắc rối trong cả công việc và cuộc sống

Tuổi Tý Người tuổi Tý trong thứ Bảy vận trình xuống sắc, dễ gặp rắc rối trong chuyện tiền bạc. Công việc làm ăn gặp nhiều trục trặc kèm việc tiêu xài hoang phí khiến con giáp rơi vào thiếu hụt, có thể dẫn đến nợ nần. Bản mệnh được khuyên là nên tập trung hơn vào sự nghiệp cũng như có kế hoạch chi tiêu hợp lý nếu muốn đạt được nhiều thành công trong tương lai. Cuối tuần thì việc ăn chơi giải tỏa căng thẳng là điều tất yếu. Tuy nhiên, những loại đồ uống có cồn có thể gây ra một số phiền toái cho Tý. Bản mệnh cần kiểm soát bản thân mình, tránh vui chơi quá độ mà gây ra sai lầm đáng tiếc.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Dậu Tử vi dự đoán, trong ngày thứ Bảy, người tuổi Dậu vận xui đeo bám, liên tục vướng thị phi. Con giáp cần cẩn trọng để tránh việc làm quên đồ đạc, mất tiền bạc vì từ đó sẽ nảy sinh những nghi ngờ, mâu thuẫn không đáng có. Các cuộc tranh cãi nổ ra khiến mọi chuyện càng thêm tệ, thiện cảm về bạn trong mắt người xung quanh cũng ngày càng biến mất. Đặc biệt, tiểu nhân đeo bám khiến Dậu luôn gặp rắc rối. Con giáp xui xẻo này dự đoán là sẽ không dừng lại nếu chưa hãm hại được bản mệnh. Vì vậy, Dậu nên cẩn thận thì hơn.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Ngọ Người tuổi Ngọ vướng phải nhiều rắc rối trong ngày thứ Bảy. Sự nóng vội của bạn có thể là tác nhân gây ra mâu thuẫn trong tập thể. Ngọ nên hiểu rõ vai trò, vị trí của mình để biết điều gì nên nói và tránh những thị phi không cần thiết. Tài vận của Ngọ trong thời gian này cũng không mấy suôn sẻ. Bản mệnh mắc nhiều sai lầm trong việc đầu tư nên kéo theo tiền bạc thâm hụt. Con giáp cần nhận ra những lỗ hổng kiến thức liên quan tới tiền bạc của mình và dành thời gian để trang bị sự hiểu biết tối thiểu để hạn chế được những rắc rối. Ảnh minh họa: Internet *Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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