Tử vi thứ Hai ngày 24/1/2022 của 12 con giáp: Mão - Thân sự nghiệp nở hoa, gặp nhiều may mắn, Mùi vướng nhiều thị phi, tài vận ảm đạm

Người tuổi Tý vào thứ Hai được cát tinh che chở nên công việc diễn tiến thuận lợi. Con giáp có cơ hội tiếp xúc với những người có quyền lực và học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm quý giá. Bên cạnh đó, tài lộc của Tý trong thời gian này tăng lên không ngừng. Lương thưởng của con giáp xứng đáng với những đóng góp của mình trong suốt một năm vừa qua.

Xem tử vi thứ Hai ngày 24/1/2022 của 12 con giáp để dự báo trước những việc có thể xảy ra với mình trong thời điểm này, từ đó giúp bạn có kế hoạch hoàn thành các công việc sắp tới một cách hoàn hảo nhất.

Người tuổi Sửu theo đuổi con đường công danh sự nghiệp có một ngày thứ Hai khá tồi tệ. Bạn mắc phải hết vấn đề này đến vấn đề khác. Con giáp dễ gặp mâu thuẫn với cấp trên và cũng chẳng hề hòa hợp với đồng nghiệp. Sửu được khuyên là nên cẩn thận trong bất cứ công việc gì bởi tiểu nhân luôn rình rập chờ cơ hội ám hại.

Chuyện tình cảm của con giáp này cũng không có gì phải lo lắng. Vợ chồng hòa thuận, gia trạch ổn định. Gia đình bản mệnh còn được dự đoán sẽ đón nhận một niềm vui bất ngờ vào dịp cuối năm.

Tình hình sức khỏe của bạn không được tốt, nếu bị ốm thì có thể là ốm nặng. Do đó, bạn nên tìm cách phòng ngừa từ sớm bằng việc ăn những đồ bổ dưỡng và giúp bạn có sức đề kháng tốt hơn.

Tử vi thứ Hai ngày 24/1/2022 của tuổi Dần

Đầu tuần vận trình công danh sự nghiệp của người tuổi Dần khá thuận lợi, các kế hoạch tiến hành trôi chảy. Bản mệnh nên tập trung nhiều hơn vào công việc của mình, việc quan trọng nên ưu tiên thực hiện vào thời điểm này sẽ thu được thành công ngoài dự liệu.

Tình hình tài chính của con giáp không có nhiều biến động vào thời điểm này. Dù bạn không tìm được mối đầu tư có lợi và cũng khó có cơ hội được thưởng nóng nhưng ít nhất, bạn có thể bảo vệ được thành quả lao động trước giờ của mình.

Tử vi thứ Hai ngày 24/1/2022 của tuổi Mão

Tử vi cho thấy, mọi việc của người tuổi Mão diễn ra hanh thông hơn trong thứ Hai. Con giáp có thể hiện bản sắc riêng của mình mà không bị chê bai vì có thể điều đó đang rất cần cho nhiệm vụ hiện tại.

Cát tinh xuất hiện là dấu hiệu chứng tỏ cơ hội làm ăn sẽ đến với bạn tới tấp. Con giáp có thể thu hồi được một khoản lời lãi kha khá, bù đắp cho những khó khăn trong thời gian vừa qua. Khi cơ hội mở ra trước mắt, Mão hãy mạnh dạn nắm bắt và tin tưởng hơn vào tiềm năng của bản thân mình.

Tử vi thứ Hai ngày 24/1/2022 của tuổi Thìn

Người tuổi Thìn vận trình ảm đạm, tài vận tụt dốc vào thứ Hai. Con giáp bỗng trở nên kiêu ngạo, cứng đầu, không chịu thua kém bất kỳ ai để rồi vướng phải nhiều thị phi không mong muốn. Con giáp cần tự kiềm chế cảm xúc của mình và học cách lắng nghe nhiều hơn nếu muốn tiếng xa trong tương lai.

Có vẻ như Thìn đang gánh chịu một áp lực vô hình mà chính bạn của không hề hay biết. Bạn cần phải cân đối giữa sự nghiệp và cuộc sống, cũng không nên ôm hết việc vào người. Nếu thấy những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể thì cũng nên gác công việc lại, dành thời gian quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn.

Tử vi thứ Hai ngày 24/1/2022 của tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ có quyết định khôn ngoan về tiền bạc trong ngày thứ Hai. Thậm chí nếu ai gặp khó khăn cũng ngay lập tức nhận được sự hỗ trợ về tiền vượt qua hoàn cảnh hiện tại. Những kế hoạch được tiến hành trong giai đoạn này đều thành công vang dội, khẳng định vị thế của con giáp trong mắt mọi người.

Sức khỏe của bạn rất khả quan, thời gian này bạn tập trung vào các thói quen lành mạnh hơn trước đây rất nhiều. Ví dụ như bạn đang cố gắng để có thể đi ngủ sớm hơn và ăn uống đầy đủ hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Hai ngày 24/1/2022 của tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ có một ngày đầu tuần khá lơ là và mắc nhiều sai sót. Con giáp nên tập trung vào vấn đề tiền bạc lẫn các giá trị thực tế, thay vì để cảm xúc lấn át và khiến cho bạn trở nên mơ mộng xa vời. Có những vấn đề mà bạn buộc lòng phải đối diện và xử lý.

Trên phương diện tình cảm, dường như cả bạn và người ấy đều đang quá bận rộn nên thiếu thời gian quan tâm, chăm sóc lẫn nhau. Hãy giảm bớt thời gian cho công việc và quan tâm đến người ấy hơn.

Tử vi thứ Hai ngày 24/1/2022 của tuổi Mùi

Người tuổi Mùi không gặp nhiều thuận lợi trong thứ Hai. Bạn sẽ phải đối diện với nhiều sự cạnh tranh, thậm chí là tranh chấp của đồng nghiệp. Điều bạn cần làm bây giờ là hạn chế những suy nghĩ tiêu cực, không ngừng cố gắng vươn lên để ngày càng trở thành một người xuất sắc hơn.

Tài chính trì trệ, bản mệnh cần có cách chi tiêu hợp lý, không nên thích gì mua nấy, tiêu xài phung phí mà không quan tâm đến đồng lương của mình.

Tử vi thứ Hai ngày 24/1/2022 của tuổi Thân

Người tuổi Thân vận trình thuận lợi, tài lộc vượng phát vào thứ Hai. Trong công việc, con giáp tìm được hướng đi mới cho bạn thân nên trở nên thuận lợi và mang lại kết quả nhất định. Những mối đầu tư của bạn thường mang lại thu nhập ổn định. Bạn có thể suy nghĩ đến việc mở rộng quy mô kinh doanh, khiến số tiền mình kiếm được tăng nhiều thêm. (Huyền bí tuổi Tuất)

Ngũ hành tương sinh là thời gian bản mệnh nên dành để cải thiện mối quan hệ của mình, nhất là tình cảm anh em, bạn bè sẽ càng thêm bền chặt nếu bạn thể hiện sự quan tâm chân thành tới họ.

Tử vi thứ Hai ngày 24/1/2022 của tuổi Dậu

Sự thăng hoa đầy hứa hẹn trong công việc là một điềm báo tốt vào thứ Hai tới đối với người tuổi Dậu. Bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ suốt thời gian dài, con giáp có được vị trí mà mình mong muốn.Con giáp từ đây tích lũy được nhiều tiền của chuẩn bị cho những kế hoạch trong tương lai.

Tuy nhiên, cũng vì quá mải mê với sự nghiệp mà Dậu bỏ bê chuyện gia đình. Bạn và người ấy đã từ lâu không tìm được tiếng nói cung. Nếu mâu thuẫn ngày càng căng thẳng, khả năng cao là sẽ dẫn đến chia tay.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Hai ngày 24/1/2022 của tuổi Tuất

Vận trình của người tuổi Tuất trong thứ Hai sẽ được khai thông, công danh thuận lợi. Con giáp xông xáo hơn trong ngày đầu tuần và sàng đón nhận thử thách để vươn tới thành công. Tử vi chỉ rõ, đây là một trong những con giáp có sự chuyển mình rõ rệt trong thương lai.

Con giáp trong giai đoạn này có thu nhập ổn định và tăng lên không ngừng. Tuy không thể lập tức phất lên thành đại gia nhưng số tiền kiếm được dư sức cho Thân có được cuộc sống sung túc.

Tử vi thứ Hai ngày 24/1/2022 của tuổi Hợi

Vào thứ Hai, người tuổi Hợi gặp muôn vàng xui xẻo. Những thất bại trong công việc liên tiếp kéo đến khiến con giáp lâm vào bế tắc. Bản mệnh dễ cáu gắt và trở nên xa cách với mọi người. Hợi nên sắp xếp lại những gì mình đã làm trong thời gian vừa rồi để rút ra bài học và lên kế hoạch cho dự tính tiếp theo.

Sức khỏe của con giáp cũng là điều đáng lo ngại trong thời gian này. Hãy chú ý nghỉ ngơi. Làm việc hợp lý để tinh thần thoải mái, tìm ra hướng đi cho riêng mình.

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.