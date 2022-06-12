Đúng ngày mai, thứ Hai ngày 13/6/2022, xui xẻo đeo bám, hung hiểm vây quanh, 3 con giáp làm đâu thua đó, tài vận sa sút, sự nghiệp nguy nan, tiểu nhân ghen ghét ám hại

Tâm linh - Tử vi 12/06/2022 11:48

Đúng ngày mai, thứ Hai ngày 13/6/2022, 3 con giáp xui xẻo tài vận sa sút, sự nghiệp nguy nan. Bản mệnh trốn mấy cũng không khỏi tiểu nhân ám hại.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần trong thứ Hai gặp nhiều khó khăn trong vận mệnh. Dưới tác động của Hung Tinh, con giáp  trở nên coi thường ý kiến của người khác, thậm chí sẵn sàng gây gổ, tranh cãi với những người có ý chống lại mình. Cách han2nh xử của bạn ảnh hưởng xấu đến các mối quan hệ xung quanh. Con đường tài lộc của bạn vì chuyện làm ăn không tốt mà cũng bị ảnh hưởng, sự thiếu hụt trong chi tiêu khiến bản mệnh phải đau đầu.

Vấn đề tình cảm gặp biến cố, cẩn thận có kẻ thứ ba xen vào. Nếu mối quan hệ vẫn chưa ổn định thì con giáp này cũng không nhất thiết phải đưa người yêu về ra mắt bố mẹ khi chưa thực sẵn sàng.

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Người tuổi Dần trong thứ Hai gặp nhiều khó khăn trong vận mệnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ trong thứ Hai vận trình hung cát đan xen. Nếu phải làm công việc không yêu thích, con giáp này sẽ có xu hướng làm mọi thứ một cách qua loa và đại khái. Kết quả khiến bạn vướng vào nhiều rắc rối, bị người xung quanh nghi kỵ, hiểu lầm. Vấn đề tài chính cũng gặp nhiều vấn đề nan giải. Nguồn thu nhập không ổn định dễ khiến con giáp lâm vào tình trạng túng thiếu, nợ nần. Con giáp chỉ có thể “lấy lại những gì đã mất” khi vượt qua nghịch cảnh mà vươn tới thành công.

Chuyện tình cảm của con giáp không mấy suôn sẻ. Bản mệnh nhất định phải cân bằng thời gian để gặp gỡ và yêu thương. 

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Người tuổi Tỵ trong thứ Hai vận trình hung cát đan xe - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ trong thứ Hai nên cẩn trọng lời ăn tiếng nói. Con giáp xui xẻo này có thể sẽ to tiếng với mọi người vì những chuyện nhỏ nhặt. Điều này khiến mọi người có ác cảm và lho6ng . Bản mệnh cần nghiêm túc xem lại cách cư xử của mình, hạ thấp cái tôi và học cách làm việc trong một tập thể thì mới có được thành công.

Vấn đề tài lộc của bản mệnh gặp nhiều nguy nan. Bạn đã đưa ra những lựa chọn sai và bây giờ phải trả giá cho nó. Ngọ dành thời gian cho bản thân, suy nghĩ lại những điều đã qua để có những bước tiến mới sau này.

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Người tuổi Ngọ trong thứ Hai nên cẩn trọng lời ăn tiếng nói - Ảnh minh họa: Internet 

* Bài biết chỉ mamg tính tham khảo.

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