Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 9/4/2022, gặp vận đại hung, tài lộc tàn úa, 3 con giáp làm gì cũng thất bại, tiểu nhân quấy rầy, gặp nhiều chuyện xui liên tiếp

Tâm linh - Tử vi 08/04/2022 11:37

Vào đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 9/4/2022, 3 con giáp xui xẻo không lối thoát, làm gì cũng trục trặc, tiền tài thiếu hụt, dễ lâm vào cảnh nợ nần.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ vào thứ Bảy đón nhận nhiều điều không may, vận trình tụt dốc không phanh. Các mối quan hệ xã giao kém hài hòa khiến môi trường làm việc của con giáp trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Bạn nên cần thận trọng trong quá trình tiếp xúc với người lạ vì rất dễ bị tiểu nhân gài bẫy.

Chuyện tình cảm của Ngọ cũng gặp nhiều vấn đề. Bản mệnh quá chú tâm vào công việc nên không quá chú tâm vào mối quan hệ của cả hai, khiến nửa kia buồn lòng. Bạn cần điều chỉnh thời gian giữa công việc và tình cảm để tránh xảy ra lục đục.

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Người tuổi Ngọ vào thứ Bảy đón nhận nhiều điều không may, vận trình tụt dốc không phanh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân trong thứ Bảy phải trải qua một ngày không bình yên. Con giáp xui xẻo dễ vướng phải những chuyện thị phi bất ngờ. Bản mệnh có thể bị những người không hiểu rõ về mình hiểu lầm.

Dù có rơi vào tình huống như vậy, bạn cũng đừng quá nóng nảy và vội vàng tìm cách phản kháng bằng lời nói. Hãy dùng hành động thực tế để chứng minh cho mọi người thấy bạn là ai. Nếu bạn làm được điều đó, những kẻ có lỗi với bạn sẽ phải nhận sai.

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Người tuổi Thân trong thứ Bảy phải trải qua một ngày không bình yên - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu trong thứ Bảy vận trình đi xuống, dễ gặp vận xui. Con giáp này vốn có thái độ làm việc dứt khoát, quyết liệt và nguyên tắc, nhưng đôi khi lại quá cứng nhắc nên dẫn đến những hiểu lầm không đáng có. Ngoài ra, con giáp cũng nên cẩn thận với những lời đường mật của một số người chưa thật sự thân thiết. Không biết chứng, họ chỉ muốn lừa bạn mà thôi.

Chuyện tình cảm có chút rối ren. Con giáp này và nửa kia có thể sẽ nảy sinh mâu thuẫn. Sự xuất hiện của người thứ 3 đẩy cuộc tình vào bờ vực. Dậu hãy hết sức tỉnh táo để thu xếp mọi việc.

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Người tuổi Dậu trong thứ Bảy vận trình đi xuống, dễ gặp vận xui  - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

Tử vi thứ Bảy ngày 9/4/2022 của 12 con giáp: Tý - Dần may mắn có quý nhân phù trợ, tài lộc dồi dào, Dậu xui xẻo đủ đường, vướng nhiều thị phi không mong muốn

Tử vi thứ Bảy ngày 9/4/2022 của 12 con giáp: Tý - Dần may mắn có quý nhân phù trợ, tài lộc dồi dào, Dậu xui xẻo đủ đường, vướng nhiều thị phi không mong muốn

Dưới đây là tử vi thứ Bảy ngày 9/4/2022 của 12 con giáp. Cặp đôi Tý - Dần làm ăn thuận lợi, có quý nhân đỡ đầu. Trong khi đó, người tuổi Dậu vận trình xui xẻo, lâm vào thị phi.

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