Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 4/9/2021, 3 con giáp may mắn tài lộc thịnh vượng, sự nghiệp lên hương, cuộc sống phủ phê, sung túc

Tâm linh - Tử vi 03/09/2021 06:00

Tử vi dự đoán rằng, vào đúng thứ Bảy ngày 4/9/2021, 3 con giáp may mắn tiền tài hanh thông, công danh khởi sắc. Bản mệnh nên chú ý tận dụng mọi cơ hội nếu có thể vì đôi khi chúng chỉ đến một lần trong đời.

Tuổi Mão

Dự đoán, vận trình của người tuổi Mão vào thứ Bảy sẽ thăng hoa khiến nhiều người ngưỡng mộ. Tuy có chút xáo trộn vì những tác động không mong muốn như dịch bệnh, thiên tai,... nhưng con giáp vẫn làm ăn đều đều, kiếm tiền trôi chảy. Tài vận của con giáp là vô cùng vô cùng tốt đẹp. Ngoài thu nhập từ công việc chính, những nghề tay trái của Mão (nếu có) cũng vô cùng phát triển, mang đến lợi nhuận khổng lồ. Nhìn chung, con giáp này sẽ có cuộc sống sung túc, viên mãn trong thời gian tới.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Bước sang thứ Bảy chính là một khoảng thời gian hoàng kim của tuổi Dần. Trong thời gian này, con giáp may mắn thoát được nạn tiểu nhân đeo bám mà thu về những thành công không ngờ đến. Các khoản đầu tư bên ngoài do được tính toán kỹ lưỡng mà cũng đem về lợi nhuận không nhỏ. Bản mệnh dù chỉ ở yên trong nhà nghỉ ngơi, thư giãn thì tiền bạc cũng lũ lượt tìm tới. Có thể nói, đây chính là thời điểm mà mọi việc của tuổi Dần cực kỳ suôn sẻ, muốn nghèo khổ cũng chẳng có cơ hội.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Bước sang thứ Bảy, tình hình tài chính của tuổi Hợi sẽ có dấu hiệu tăng trưởng rõ rệt. Trong thời gian này, con giáp nhờ Cát Tinh chiếu mệnh nên thu nhập được cải thiện đáng kể. Dù công việc làm ăn có phải trì hoãn, tạm dừng vì những yếu tố bên ngoài nhưng con giáp vẫn có thể cố gắng xoay sở và thu về những thành quả xứng đáng. Đặc biệt, người tuổi Hợi làm công ăn lương sẽ có những bước tiến nhất định trong công việc. Con giáp này được cấp trên tin tưởng, trao cho cơ hội được cất nhắc lên vị trí cao hơn.

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

 *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý đọc giả.

Trong 25 tới đây, 3 con giáp xui xẻo liên miên, tiền tài nhỏ giọt, cả công danh và sự nghiệp đều tụt dốc không ngừng

Trong 25 tới đây, 3 con giáp xui xẻo liên miên, tiền tài nhỏ giọt, cả công danh và sự nghiệp đều tụt dốc không ngừng

Trong 25 ngày tới đây, vận trình của 3 con giáp xui xẻo tứ bề, vận đen đeo bám làm sự nghiệp mãi vẫn không thăng tiến lên được. Chưa kể, bao nhiêu tiền bạc của cải của bản mệnh đều nối gót ra đi bằng hết, không hẹn ngày quay lại.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi tử vi ngày mới tử vi con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Tâm sự gia đình 2 giờ 38 phút trước
Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 3 giờ 38 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước
Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Tâm sự Eva 4 giờ 38 phút trước
Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 53 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 38 phút trước
Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Tâm sự gia đình 5 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa