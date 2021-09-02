Trong 25 tới đây, 3 con giáp xui xẻo liên miên, tiền tài nhỏ giọt, cả công danh và sự nghiệp đều tụt dốc không ngừng

Trong 25 ngày tới đây, vận trình của 3 con giáp xui xẻo tứ bề, vận đen đeo bám làm sự nghiệp mãi vẫn không thăng tiến lên được. Chưa kể, bao nhiêu tiền bạc của cải của bản mệnh đều nối gót ra đi bằng hết, không hẹn ngày quay lại.

Tuổi Tý

Trong 25 ngày tới đây, người tuổi Tý như bị vận đen đeo bám, cả công danh và sự nghiệp đều tụt dốc bất ngờ. Chưa kể, con giáp này còn chịu tác động nặng nề do các yếu tố ngoại cảnh, làm bao dự định đều phải gác sang một bên. Tiền bạc trong nhà dần bị Tý tiêu sạch, cuộc sống nghèo khó cũng theo đó mà mở ra trước mắt. Nên đây có thể là một khởi đầu mới cho chủ mệnh làm lại cuộc đời, thử thách bản thân qua những lần gian khổ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Trong 25 ngày tới đại sẽ là chuỗi ngày đại hạn trong năm của người mệnh Dần. Bao nhiêu công sức mà con giáp này vun đấp cho sự nghiệp điều bị kẻ gian đá đổ bằng hết. Bởi lẽ, do tính cách nóng nảy, luôn thăng thắng đưa ra ý kiến của mình, mà Dần không được lòng cấp trên cũng như đồng nghiệp. Nay còn bị vận đen đu bám thì tai họa gián trúng con giáp xui xẻo này là điều tất nhiên. Nếu người tuổi Dần mà không chịu khó thay đổi bản thân, ứng xử mềm mỏng thì bao nhiêu cố gắn bỏ ra vẫn sẽ không thu lại được kết quả gì.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi tâm linh đã chỉ rỏ rằng liên tục 25 ngày tới đây, người tuổi Thìn sẽ bị Hung Tinh soi trúng, làm xui xẻo liên miên, tiền tài tiêu tán. Nhiều khả năng con giáp này con bị chèn ép đến mức phải bỏ luôn cả công việc hiện tại. Nhưng mệnh Thìn chớ phải lo vì chỉ cần chăm chỉ làm việc, không ngại khó khăn thì thành công sẽ sớm trở lại ngay thôi. Chưa kể, con giáp này còn có quý nhân phù trợ, cùng nhau vượt qua bao kiếp nạn sắp tới.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý đọc giả.

Trong 3 tháng tới, 3 con giáp may mắn vây quanh, công danh thăng tiến, tiền bạc ồ ạt kéo đến nhà Trong 3 tháng tới, 3 con giáp may mắn làm một lời mười, công danh xui thuận. Bản mệnh còn được quý nhân phù trợ, đưa đường chỉ lối tới thành công.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trong-25-toi-day-3-con-giap-xui-xeo-lien-mien-tien-tai-nho-giot-ca-cong-danh-va-su-nghiep-deu-tut-doc-khong-ngung-422011.html