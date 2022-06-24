Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 25/6/2022, Hung Tinh chiếu mệnh, vận trình ảm đạm, 3 con giáp sự nghiệp lụi tàn, tài lộc tụt hạng, vướng nhiều thị phi, tiểu nhân đeo bám mãi không buông

Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 25/6/2022, 3 con giáp xui xẻo sự nghiệp lụi tàn, tài lộc tụt hạng, vướng nhiều thị phi, tranh chấp.

Tuổi Tý Người tuổi Tý trong thứ Bảy vận trình ua ám, tài lộc chạm đáy. Công việc áp lực, con giáp này cảm thấy không được tự do, bị trói buộc khá nhiều. Tâm hồn dễ cảm thấy nặng nề mà trở nên tiêu cực. Đây chính là nguyên nhân cho những sai lầm trong công việc. Tài lộc của con giáp cũng vì vậy mà đi xuống, dễ lâm vào thiếu hụt. Trong thời gian này, tốt nhất bạn nên lập sẵn kế hoạch cho chi tiêu kẻo rơi vào túng thiếu. Bản mệnh cần lưu ý sức khỏe của mình. Con giáp cần ăn nhiều rau xanh, tập thể dục và tránh những thức uống có cồn để giữ tinh thần luôn minh mẫn.

Người tuổi Tý trong thứ Bảy vận trình ua ám, tài lộc chạm đáy - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Ngọ Người tuổi Ngọ trong thứ Bảy gặp nhiều rắc rối với người thân, đồng nghiệp. Với công việc, con giáp trở nên ương bướng với quan điểm của mình, không muốn tiếp thu ý kiến của người khác. Cung tài lộc có không mạnh mẽ, tiền bạc khó giữ trong tay. Nên con giáp cần phải tỉnh táo và quyết đoán hơn khi cơ hội tiền bạc đến tay. Ngũ hành mất cân bằng Thổ Kim tương sinh mệnh chủ quá vượng. Thổ Kim tương sinh mệnh chủ suy nhược cần thận trọng.

Người tuổi Ngọ trong thứ Bảy gặp nhiều rắc rối với người thân, đồng nghiệp - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Thân Người tuổi Thân trong thứ Bảy vận trình u tối, làm gì cũng không thuận lợi. Những tính toán của bạn đều gặp trở ngại, không thuận lợi như ý muốn. Bản mệnh được khuyên nên kiên nhẫn khi gặp chuyện trái ý bởi càng bận tâm thì chỉ càng rước thêm thị phi chứ chẳng được lợi lộc gì. Bên cạnh đó, Thân cũng nên cẩn thận về lời nói, tránh tranh cãi không cần thiết, còn tạo cơ hội cho kẻ giang ngư ông đắc lợi. Xét về phương diện tình duyên, con giáp không nên đưa ra các quyết định quá nhanh hoặc không kỹ càng khi đang độc thân quá lâu. Tình cảm phải đến từ 2 phía mới thật sự lâu bền. Người tuổi Thân trong thứ Bảy vận trình u tối, làm gì cũng không thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet * Bài viết chì mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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