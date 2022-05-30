Đúng ngày mai, thứ Ba 31/5/2022, hiểm họa từ trên trời xuống đầu, 3 con giáp thị phi tiền bạc lao dốc, sự nghiệp 'dậm chân tại chỗ', duyên tình rạn nứt

Tâm linh - Tử vi 30/05/2022 12:19

Thứ Ba 31/5/2022, 3 con giáp thị phi tiền bạc lao dốc, sự nghiệp 'dậm chân tại chỗ', duyên tình rạn nứt.

Tuổi Sửu

Vận trình sự nghiệp của con giáp xui xẻo này diễn ra "dậm chân tại chỗ" trong hôm nay. Do đó bạn đừng đưa ra những lý do vô ích cho những sai lầm của mình nữa, hãy thẳng thắn thừa nhận thiếu sót của bản thân. Song, túi tiền của bạn vẫn chưa bị thâm hụt đáng kể.

Vận trình tình duyên chưa được như ý muốn. Bạn cảm thấy khó chịu và chạnh lòng khi tất cả mọi việc trong tình yêu đều bị nửa kia quyết định, khiến bạn không thể đưa ra quan điểm của mình.

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Vận trình sự nghiệp của người tuổi Sửu này diễn ra "dậm chân tại chỗ" trong hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Vào ngày hôm nay, người tuổi Thân gặp hạn tam tai nên sự nghiệp lẫn tài chính đều bị ảnh hưởng. Những khó khăn này khiến tinh thần của bản mệnh dễ gặp căng thẳng nếu không biết cách cân bằng. Đồng thời, con giáp này cần cẩn trọng lời ăn tiếng nói, tránh họa từ miệng mà ra. Lời nói đôi khi không mang ý nghĩa xấu nhưng đặt vào hoàn cảnh cụ thể lại dễ gây hiểu lầm cho người nghe. 

Về sự nghiệp, người tuổi Thân sẽ gặp phải sự cạnh tranh gay gắt của đối thủ. Thậm chí, bạn sẽ sử dụng cả những chiêu không "quang minh chính đại" để gây hiềm khích, khiến bạn gặp mâu thuẫn với đồng nghiệp, cấp trên.

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Người tuổi Thân gặp hạn tam tai nên sự nghiệp lẫn tài chính đều bị ảnh hưởng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Thiên Quan mang tới những nỗi lo lắng không yên cho người tuổi Hợi trong hôm nay khi tiểu nhân quấy phá, khiến cho công việc trong ngày của con giáp này không được tiến triển tốt đẹp. Ngày này có lẽ sẽ có nhiều chuyện khiến bạn đau đầu, hãy chuẩn bị tâm lý vững vàng nhé.

Bên cạnh đó, bản mệnh cũng cần chú ý cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói. Điềm thị phi đang tới rất gần, họa từ miệng mà ra ai cũng biết nhưng mấy ai làm được, con giáp này nên biết điều gì nên nói, điều gì không nên nói, tránh vô tình đắc tội với người khác.

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Thiên Quan mang tới những nỗi lo lắng không yên cho người tuổi Hợi trong hôm nay khi tiểu nhân quấy phá - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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