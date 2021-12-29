Đúng ngày mai, thứ 5 ngày 30/12, 4 con giáp tình duyên trắc trở, tình cảm lạnh nhạt dễ dẫn đến chia tay, phải hết sức cẩn trọng

Trong những ngày cuối năm, tình cảm đôi bên lại trở nên lạnh nhạt khiến nhiều cặp đôi đưa ra những quyết định vội vàng, thiếu suy nghĩ. Đừng vì một phút không làm chủ cảm xúc mà làm tổn thương nửa kia.

Tuổi Thìn

Đúng ngày mai, thứ 5 ngày 30/12, Thổ khắc Thủy cho thấy những bất ổn trong mối quan hệ giữa người tuổi Thìn và nửa kia. Mỗi khi có vấn đề xảy ra, bản mệnh thường trở nên nóng nảy, không nghe lọt tai lời giải thích của đối phương. Đừng để cách hành xử của mình khiến mối quan hệ rạn nứt.

Đúng ngày mai, thứ 5 ngày 30/12, Thổ khắc Thủy cho thấy những bất ổn trong mối quan hệ giữa người tuổi Thìn và nửa kia. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Đúng ngày mai, thứ 5 ngày 30/12 là ngày Thủy khắc Hỏa, mối quan hệ giữa con giáp tuổi Tỵ và nửa kia đang dần trở nên lạnh nhạt. Nếu những khúc mắc không được tháo gỡ thì đôi bên sẽ chẳng thể nào trở lại như xưa. Hãy thẳng thắn hơn khi trò chuyện, trao đổi với nhau.

Tuổi Mùi

Ngày mai thứ 3, ngày 30/12, trên phương diện tình cảm, những quan điểm bất đồng khiến cho mối quan hệ giữa tuổi Mùi và người thân trở nên không mấy hòa hợp. Nếu thật lòng muốn giải quyết tình trạng trên, đôi bên đều cần mở lòng hơn khi lắng nghe ý kiến đối phương.

Ngày mai thứ 3, ngày 30/12, trên phương diện tình cảm, những quan điểm bất đồng khiến cho mối quan hệ giữa tuổi Mùi và người thân trở nên không mấy hòa hợp. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trong ngày thứ 5 tới đây, người tuổi Tuất bị tiểu nhân quấy phá, nên tránh xa những đối tượng có thể làm ảnh hưởng đến tình cảm của bạn. Không những vậy, trong gia đình, người tuổi Tuất cũng cần quan tâm và lắng nghe suy nghĩ của nửa kia. Không nên áp đặt những suy nghĩ của mình bắt đối phương phải nghe theo, bởi chưa chắc những quan điểm của bản mệnh đã là đúng đắn.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dung-ngay-mai-thu-5-ngay-30-12-4-con-giap-tinh-duyen-trac-tro-tinh-cam-lanh-nhat-de-dan-den-chia-tay-phai-het-suc-can-trong-443674.html