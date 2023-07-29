Đúng ngày 30/7, 31/7, những con giáp tạm biệt vận xui, bước vào thời kỳ hoàng kim rực rỡ, phúc lộc gia tăng, vạn sự như ý

Tâm linh - Tử vi 29/07/2023 18:19

Đúng ngày 30/7, 31/7 sẽ có 3 con giáp vô cùng may mắn và hạnh phúc khi sống trong ngập tràn niềm vui, ngập tràn hạnh phúc vì được thần tài nâng đỡ.

Tuổi Mão

Trong 12 con giáp, những người tuổi Mão luôn là người hiền lành, lương thiện. Con giáp này dễ dàng gặp đươc may mắn hơn người khi tuần mới liên tiếp gặp được quý nhân từ công việc đến chuyện tình cảm. Tử vi dự báo, đúng ngày 30/7, 31/7, tuổi Mão có một tình yêu như ý. Bạn khiến người ấy cảm thấy hài lòng và biết ơn vì cách quan tâm của bạn dành cho họ.

Đối với những người tuổi Mão làm ăn kinh doanh đại thắng, có được sự hỗ trợ của đồng nghiệp, bạn bè và người thân nên công việc vô cùng thuận lợi. Cuộc sống và tiền bạc dồi dào cố gắng tiết kiệm để tạo tiền đề cho sự phát triển trong tương lai của mình. Những người tuổi Mão cũng hay tận dụng thời gian may mắn để tạo cuộc sống viên mãn cho mình.

Đúng ngày 30/7, 31/7, những con giáp tạm biệt vận xui, bước vào thời kỳ hoàng kim rực rỡ, phúc lộc gia tăng, vạn sự như ý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trong tính cách, những người tuổi Tuất là những người luôn bao dung, độ lượng, có nhiều mối quan hệ tốt nên sự nghiệp vô cùng hanh thông. Tử vi trong tuần mới này, tuổi Tuất gặp được ý trung nhân, tình yêu phơi phới giúp bạn có thêm động lực tinh thần làm việc.

Đúng ngày 30/7, 31/7, tuổi Tuất sẽ có công việc như ý, tiền bạc dồi dào, bạn nên trân trọng cơ hội đến với mình. Nếu thực sự muốn đầu tư thì hãy tư vấn ý kiến của người thân, đồng nghiệp, những người có kinh nghiệm để đầu tư đúng chỗ mang lại nhiều lợi nhuận cho bạn và tránh được những thua lỗ, vội vàng.

Đúng ngày 30/7, 31/7, những con giáp tạm biệt vận xui, bước vào thời kỳ hoàng kim rực rỡ, phúc lộc gia tăng, vạn sự như ý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi có cơ hội thăng quan trong tuần mới, đây cũng là một tuần vô cùng may mắn với tuổi Hợi. Nếu bạn thực sự yêu mến người ấy thì phải cố gắng hơn nữa nhé nếu không cơ hội sẽ tuột khỏi tầm tay.

Tử vi có nói, đúng ngày 30/7, 31/7, những người tuổi Hợi sẽ có một tình yêu khá ổn rồi, công việc cũng đang tốt. Trong thời gian này, bạn chỉ là đừng quá hài lòng với bản thân, hãy gắng sức để củng cố vị trí của mình. Tuổi Hợi sẽ có một cuộc sống tiền bạc dồi dào nếu có thể giúp người thân cùng chung sức làm ăn thì hãy nhiệt tình hết mình nhé.

Đúng ngày 30/7, 31/7, những con giáp tạm biệt vận xui, bước vào thời kỳ hoàng kim rực rỡ, phúc lộc gia tăng, vạn sự như ý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 11 ngày tới (19/7 - 29/7): Tứ Linh hội tụ, 3 con giáp may mắn hơn người, tài lộc chắn trước cửa nhà, ra ngõ có quý nhân

Đúng 11 ngày tới (19/7 - 29/7): Tứ Linh hội tụ, 3 con giáp may mắn hơn người, tài lộc chắn trước cửa nhà, ra ngõ có quý nhân

Tử vi nói rằng, trong 11 ngày tới, những con giáp này được trời thương nên tiền về dồn dập, xây nhà đổi xe chỉ là chuyện nhỏ.

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