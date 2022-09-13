Đúng ngày 20 tháng 8 âm lịch, chúc mừng 3 con giáp 'hút tiền như nam châm', trúng số độc đắc 100 tỷ trong tay, làm nên nghiệp lớn, hiển vinh hơn người

Tâm linh - Tử vi 13/09/2022 10:20

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây 'hút tiền như nam châm', trúng số độc đắc 100 tỷ trong tay, làm nên nghiệp lớn, hiển vinh hơn người vào đúng ngày 20/8 âm lịch.

Tuổi Sửu

Đúng ngày 20/8 âm lịch, người tuổi Sửu sẽ đón nhận những niềm vui, niềm hạnh phúc mới trong cuộc sống, công việc và thu nhập. Lúc này, công việc thuận lợi, thu nhập tăng cao, tình cảm hôn nhân viên mãn có thể coi là thời điểm "hỷ lâm môn". Con giáp phát tài này không ngại ngần thử thách bản thân, thậm chí dám dấn thân vào những con đường mới mà chưa ai mở lối, vì thế mà bạn có thể kiếm được một khoản lời lãi kha khá. 

Bên cạnh đó, vận đào hoa của con giáp may mắn này sẽ rất vượng đem tới cho đôi lứa yêu nhau những phút giây ngọt ngào thắm thiết. Mặc dù công việc bận rộn nhưng bản mệnh vẫn luôn sắp xếp tốt thời gian dành cho gia đình. Người độc thân sẽ có những phút giây thoải mái bên bạn bè và người thân.

Đúng ngày 20 tháng 8 âm lịch, chúc mừng 3 con giáp 'hút tiền như nam châm', trúng số độc đắc 100 tỷ trong tay, làm nên nghiệp lớn, hiển vinh hơn người - Ảnh 1
Đúng ngày 20/8 âm lịch, người tuổi Sửu sẽ đón nhận những niềm vui, niềm hạnh phúc mới trong cuộc sống, công việc và thu nhập - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần sẽ làm việc “thuận buồm xuôi gió”, các mối quan hệ giữa con giáp này với đồng nghiệp xung quanh tiến triển khá tốt, đồng thời bản mệnh còn được người khác giúp đỡ mỗi khi gặp khó khăn. Ngoài ra, công việc tuy gặp áp lực nhưng tuổi này vẫn nỗ lực hoàn thành để đạt được kết quả tốt nhất. Nguồn thu nhập sẽ tăng hay giảm tùy thuộc vào hiệu suất làm việc, do đó hãy cố gắng đảm bảo công việc của bản mệnh đạt hiệu quả cao để có thể gia tăng nguồn tài chính của mình. 

Ngoài ra, vận trình tình cảm của con giáp này cũng trở nên vô cùng hanh thông. Người đã kết hôn hiện đang có một cuộc sống ổn định với nửa kia. Người độc thân có vận đào hoa tốt có thể tìm thấy được người tâm đầu ý hợp với mình trong thời gian điểm này.

Đúng ngày 20 tháng 8 âm lịch, chúc mừng 3 con giáp 'hút tiền như nam châm', trúng số độc đắc 100 tỷ trong tay, làm nên nghiệp lớn, hiển vinh hơn người - Ảnh 2
Người tuổi Dần sẽ làm việc “thuận buồm xuôi gió”, các mối quan hệ giữa con giáp này với đồng nghiệp xung quanh tiến triển khá tốt, đồng thời bản mệnh còn được người khác giúp đỡ mỗi khi gặp khó khăn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Mọi công việc của người tuổi Mùi sẽ diễn ra tốt đẹp, thuận lợi đủ đường vào đúng ngày 20/8 âm lịch tới. Đây là khoảng thời gian thích hợp để con giáp này phát huy năng lực, bản lĩnh của mình trong công việc, từ đó giúp ích cho việc phát triển sự nghiệp của bản mệnh. Công việc làm ăn tốt giúp cho người tuổi này có được nguồn tài chính dư dả, dồi dào để có thể nâng cao chất lượng cuộc sống của bản thân. 

Bên cạnh đó, vận trình tình cảm của bản mệnh cũng sẽ có bước tiến mới. Chuyện tình yêu của bạn và người ấy ngày càng gắn bó, khăng khít và bền chặt do có sự giúp đỡ từ Tam Hợp. Người độc thân sẽ sớm tìm được ý trung nhân của mình.

Đúng ngày 20 tháng 8 âm lịch, chúc mừng 3 con giáp 'hút tiền như nam châm', trúng số độc đắc 100 tỷ trong tay, làm nên nghiệp lớn, hiển vinh hơn người - Ảnh 3
Mọi công việc của người tuổi Mùi sẽ diễn ra tốt đẹp, thuận lợi đủ đường vào đúng ngày 20/8 âm lịch tới - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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