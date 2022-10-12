Đúng khuya nay 12/10: NGỌC HOÀNG soi chiếu, 3 con giáp này vét hết may mắn thiên hạ, hanh thông đủ đường, cát khí vây quanh, tài vận sung túc, của cải dư dôi, cuối năm tràn ngập hỷ sự

Tâm linh - Tử vi 12/10/2022 14:25

Đúng khuya nay, 3 con giáp này vét hết may mắn thiên hạ, hanh thông đủ đường, ngập tràn cát khí, tài vận sung túc, gia đạo ngập tin vui.

Tuổi Thìn

Công việc: Vận trình công việc của tuổi Thìn trong ngày hôm nay diễn ra suôn sẻ. Con giáp này được giao cho nhiều nhiệm vụ quan trọng và đều hoàn thành xuất sắc chúng. Bản mệnh phải tập trung dồn hết trí lực để nắm bắt thời cơ vì con đường thăng tiến đã rộng mở trước mắt.

Thứ Tư này sẽ là một ngày đưa tới vận may về tiền bạc bất ngờ cho Tuổi Thìn nhưng thay vì nghĩ về việc mua sắm gì thì bạn nên thanh toán khoản nợ trước vì khi đó bạn mới cảm thấy tâm tư thoải mái nhất, làm mọi việc cũng hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, hãy nghĩ về một khoản tích lũy phòng khi có việc cần Tuổi Thìn nhé.

Tình cảm: Vận trình tình cảm hài hoà. Nhân duyên vượng đem đến cho người độc thân tình yêu lý tưởng, có khả năng tiến tới hôn nhân. Cuộc sống vợ chồng luôn được ấm êm, hạnh phúc trở thành mơ ước của không ít người.

Đúng khuya nay 12/10: NGỌC HOÀNG soi chiếu, 3 con giáp này vét hết may mắn thiên hạ, hanh thông đủ đường, cát khí vây quanh, tài vận sung túc, của cải dư dôi, cuối năm tràn ngập hỷ sự - Ảnh 1
Thứ Tư này sẽ là một ngày đưa tới vận may về tiền bạc bất ngờ cho Tuổi Thìn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Sự nghiệp của tuổi Tỵ tiến triển khá hanh thông, việc làm ăn suôn sẻ, đạt được hiệu quả cao như mong đợi. Một vài vấn đề mà con giáp này gặp trước đó còn đang trong tình trạng bế tắc thì hôm nay có người chỉ dẫn tìm được lối ra, giải quyết triệt để mọi vấn đề còn tồn đọng. 

Vận trình tài lộc trong ngày cũng khá hơn ngày trước nhiều, không chỉ người buôn bán kinh doanh có lộc làm ăn mà người làm công ăn lương cũng có thêm thu nhập bên ngoài. Cơ hội gia tăng lợi nhuận rất cao, có đủ khả năng người tuổi Tỵ tính đến việc mở rộng quy mô kinh doanh thêm một lĩnh vực mới. 

Tình cảm: Vận trình tình cảm khởi sắc. Chuyện tình cảm của con giáp này và nửa kia luôn nhận được sự ủng hộ của người thân, bạn bè. Trải qua những sóng gió, mâu thuẫn, hai người thêm tôn trọng và thấu hiểu, bao dung nhau hơn.

Đúng khuya nay 12/10: NGỌC HOÀNG soi chiếu, 3 con giáp này vét hết may mắn thiên hạ, hanh thông đủ đường, cát khí vây quanh, tài vận sung túc, của cải dư dôi, cuối năm tràn ngập hỷ sự - Ảnh 2
Vận trình tài lộc trong ngày cũng khá hơn ngày trước nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi cá nhân hàng ngày phương Đông dự đoán rằng hôm nay Thứ Tư 12/10/2022, vận trình của Tuổi Hợi ở thế tam hợp nên đường tài lộc vượng phát, tiền bạc thu về tay không ít. Nếu bản mệnh đang theo nghiệp kinh doanh buôn bán thì hôm nay sẽ là ngày bội thu, hàng hóa bán chạy tấp nập, lợi nhuận và doanh thu tăng cao.

Hôm nay cũng là ngày tốt để Tuổi Hợi mở rộng quy mô kinh doanh hay khởi công, khai trương. Cát khí vượng ngày mới này sẽ giúp tỷ lệ thành công cao hơn. Bởi vậy, nếu có kế hoạch bạn hãy tiến hành, nhưng hãy chắc chắn kế hoạch đã được chuẩn bị kỹ.

Tình cảm: Vận trình tình cảm thắm sắc. May mắn có quý nhân nâng đỡ nên mối quan hệ tình cảm của các cặp đôi được gắn kết hơn trước. Tình cảm đủ lớn giúp những người đang trong giai đoạn tìm hiểu dần tính tới chuyện về chung một nhà.

Đúng khuya nay 12/10: NGỌC HOÀNG soi chiếu, 3 con giáp này vét hết may mắn thiên hạ, hanh thông đủ đường, cát khí vây quanh, tài vận sung túc, của cải dư dôi, cuối năm tràn ngập hỷ sự - Ảnh 3
Hôm nay cũng là ngày tốt để Tuổi Hợi mở rộng quy mô kinh doanh hay khởi công, khai trương - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đồng hồ điểm 12h trưa nay 12/10/2022: TOP 3 con giáp vận trình không gặp khó, cát khí vây quanh, thuận lợi đủ đường, bản mệnh có điềm báo tài lộc, tình duyên thập phần viên mãn

Đồng hồ điểm 12h trưa nay 12/10/2022: TOP 3 con giáp vận trình không gặp khó, cát khí vây quanh, thuận lợi đủ đường, bản mệnh có điềm báo tài lộc, tình duyên thập phần viên mãn

Đúng 12h trưa nay, 3 con giáp này vận trình hanh thông đủ đường, cát khí vây quanh, bản mệnh có điềm báo tài lộc, tình duyên thập phần hạnh phúc.

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